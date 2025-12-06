恋人未満の女の子もOKしやすい「クリスマスのお誘い」９パターン
勇気を出してデートに誘っても、「クリスマス」という特別なタイミングでは、身構えてしまう女の子が多いもの。気軽にOKをもらうためには、どのような誘い方を心掛けるといいのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「恋人未満の女の子もOKしやすい『クリスマスのお誘い』」をご紹介します。
【１】「この前のお返しさせて！」など、頼みごとのお礼を装う
「デートではなく、お礼という名目なら…」（20代女性）というように、返礼というカタチであれば、女の子もためらいなく応じてくれそうです。そのためには、事前にそれらしき頼みごとを仕込んでおきましょう。
【２】「串揚げ食べに行こう」など、クリスマスと縁遠い用事をつくる
「好きな食べ物だし、下心なさそうなのでOKしやすいです」（20代女性）というように、クリスマスに空いていそうなグルメの「名店」に案内するのもおもしろそうです。「和の要素」が詰まった場所がねらい目ではないでしょうか。
【３】「恋人いないメンバーで語りますか！」など、自虐的なスタンスで共感を呼ぶ
「『お付き合いを前提に』とかガツガツされるより、気楽」（10代女性）というように、仲間としての「語り」を前提にすれば、気負いなく応じてもらえるかもしれません。ひとしきりしゃべって盛り上がったら、二次会やカラオケに繰り出してどんどん距離を縮めましょう。
【４】「クリスマスの街から脱出しない？」など、アンチクリスマス的な提案をする
「クリスマスに背を向ける共犯者みたいで、楽しい（笑）」（20代女性）というように、あえて「カップルで過ごすこと」を否定する言い方で同意を求める手もあります。アンチクリスマスのはずが、「いい雰囲気」に持ち込めたらラッキーでしょう。
【５】「姪っ子へのプレゼントにアドバイスくれる？」など、手助けを頼む
「イマドキの小さい子のファッションは私もよくわからないけど、人助けだと思って…」（20代女性）というように、助言を求めることを口実に、街へ誘い出すパターンです。嘘くさくならない「お願いごと」を用意するところから始めてみましょう。
【６】「ビンゴするけどくる？」など、グループで楽しむイベントを企画する
「あまり考えずに『いくいくー！』って答えちゃいます」（10代女性）というように、複数で集まる場所に誘うと、女の子も気軽に参加してくれそうです。時間に余裕があるようなら、ゲームや料理の仕込みから協力してもらうと、親密度が一気に高まるでしょう。
【７】「今度の週末、ゴハンどう？」など、クリスマスという単語を使わずに予定を聞く
「OKしたあとで『ハッ、クリスマスだっ』て気づいた（笑）」（20代女性）というように、曜日指定でデートに誘って、相手に意識させない作戦です。不自然だと思われないよう、普段から「曜日」で日にちを表現する習慣を印象付けておくといいでしょう。
【８】「イルミネーションだけは見ておきたいね」など、目的を一つに絞る
「『せっかくだし、目におさめたいかも』と軽いノリで出掛けられます」（10代女性）というように、何をするのかを具体的に挙げてあげると、女の子も乗りやすくなるようです。人ごみを活かして「はぐれないように」と手をつなぐなど、チャンスをモノにしましょう。
【９】「暇ならちょっとだけお茶しようよ」など、時間限定で誘う
「夕方までとか、お昼だけならOKしやすい」（20代女性）というように、解散時間をハッキリさせて、心理的なハードルを下げる方法です。ただし、街に出たらどこの店も大混雑している可能性があるので、当日までに下調べや予約を済ませておきたいところです。
経緯はどうあれ、「クリスマスを二人で過ごした」という既成事実があれば、そののちうまくいく可能性は高そうです。（外山武史）
