クリスマスデートを計画しない彼氏のやる気を引き出す一言９パターン
交際期間が長くなると、毎年似たようなクリスマスになってしまうのは避けられないことかもしれませんが、とはいえ、あまりにやる気のない彼氏の様子を見過ごすわけにはいかないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスデートを計画しない彼氏のやる気を引き出す一言」をご紹介します。
【１】「あなたと過ごせれば、毎年同じでも私は満足だよ」と熱い視線を向ける
「『凝ったデートなんていらないから一緒にいて』と下手に出たら、反省したみたい（笑）」（10代女性）というように、シンプルにお願いモードで迫れば、意外に聞き入れてもらえるかもしれません。お互いの愛情が再燃すれば、たとえ簡素なデートでも、幸せな時を過ごせるでしょう。
【２】「たしかに、このまま付き合ってても同じことの繰り返しかも」と別れをほのめかす
「『あなたがそういう考えなら先はないも同然だ』と、話を大げさにしてビビらせた」（20代女性）というように、最悪の事態を暗示する方法です。イベントを重視する気持ちがちゃんと伝われば、今後は態度を改めてくれるかもしれません。
【３】「別の人と過ごすから、どうぞお構いなく」と嫉妬心をあおる
「勝手に楽しむからいいよと言ったら、『誰と!?』と彼氏が大慌て（笑）」（10代女性）というように、「デートしないならこうなる」とわからせるのもよさそうです。ただし、男性が挑発に乗ってこない場合は、早めに作戦を変更したほうが安全でしょう。
【４】「だったら毎年違う女の子と過ごせば？」とすねる
「『相手がいつも私だから飽きたんでしょ』と、あえてイヤミを言う（笑）」（10代女性）というように、痛い所を突くのも効きそうです。相手が戸惑いを見せたら、「こうやって少しずつ気持ちが離れていくのかな…」などと揺さぶりをかけてやりましょう。
【５】「初めて過ごしたクリスマスを完全再現してみよう！」と現状を逆手に取る
「出会った年と同じように過ごしたら、当時の気持ちがよみがえって感動した！」（20代女性）というように、過去の思い出をたどってみるのも一興でしょう。プランニングの手間が減るので、お互い気楽に臨めそうです。
【６】「私はレストランを予約するから、あなたはイルミネーションを探して」と分担を申し出る
「ネタ切れだと言うので、情報収集は私が先頭に立ちました」（20代女性）というように、相手の負担を減らしてあげると、やる気を取り戻してもらえるかもしれません。それでも彼氏が渋るなら、「今年は私に任せて」と全権を握るのもアリでしょう。
【７】「毎年って、まだ３回目じゃん！」とひたすら憤慨する
「『クリスマスに別々なんてあり得ない』と激怒したら、『あ、やっぱり？』だって！」（10代女性）というように、率直に憤りをぶつける人もいます。ただし、すさまじい口喧嘩に発展して後悔するハメにならないよう、冷静さは保ちましょう。
【８】「残念！今年はミニスカサンタになろうと思ってたのに」と期待を持たせる
「冗談でコスプレパーティを提案したら、思いのほか乗ってきた！」（10代女性）というように、これまでとは違う趣向をちらつかせて興味を引くのもいいでしょう。相手が何気なく口にした願望を覚えておくと、うまく利用できそうです。
【９】「何もしないならプレゼントもナシ！」と品物で釣る
「ロマンチックな作戦とは言えないけど、デートがなくなるよりはマシ」（20代女性）というように、贈り物をエサにして考えを改めさせる方法です。「私も楽しみにしてるね」と上手におねだりして、ワクワクしながら当日を待ちましょう。
男性の性格によって、効果的なアプローチは異なりそうです。相手をハッとさせられそうな方法から試してみましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年8月6日から9日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
