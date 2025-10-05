¡Ö²ÈÄíÅª¤Ê½÷À¤À¤Ê¡×¤ÈÈà»á¤Î°ßÂÞ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤à¼êÎÁÍý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃËÀ¤¬½÷À¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÀ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼êÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤â¡¢¤È¤¤È¤·¤ÆÃËÀ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ469Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø²ÈÄíÅª¤Ê½÷À¤À¤Ê¡Ù¤ÈÈà»á¤Î°ßÂÞ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤à¼êÎÁÍý£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö»°Ëç¤Ë¤ª¤í¤¹Á¯¤ä¤«¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¡×
¡Öµû¤¬¤µ¤Ð¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÏÓÁ°¤òÈäÏª¤Ç¤¤ëµûÎÁÍý¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎ¤°ò¤ÎÈé¤òÇí¤¯¡×¡ÖÉù¤ÎÈÄÀ¢¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤â¡¢º¹¤¬¤Ä¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÄÇÂûÈ´¤¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶ñ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ËÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×
¡Ö¤®¤ó¤Ê¤óOUT¡¢·ÜÆù£³ÇÜ¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤ÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¡¢°¦¾ð¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÊì¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È°Â¿´´¶¤òÍ¶¤¦¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤ª¤«¤º¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Æù¤¸¤ã¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¸åÊÒÉÕ¤±ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¡×
¡ÖÊì¤Ï¡ØÍÈ¤²Êª¤ÏÂçÊÑ¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ìý¤Î½èÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÍÈ¤²Êª¤Ï¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²È»öÁ´ÈÌ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤ËÅ·¤×¤é¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢´¶³Ð¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×
¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÎÊ¸»ú¡Ø¥æ¥¤»²¾å¡Ù¤Ë¤Ï¿á¤¤¤¿¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤âÇä¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¾¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤Î°ì¸À¤ò¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¡×¤ÈÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡ÖÌ£Á¹½Á¡×
¡ÖËèÆü¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ì¤Ç¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì£Á¹½Á¤Ï¼êÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÏÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¤À¤±¤Ë¡¢³°¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£Á¹¤Î¼ïÎà¤â°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ò»öÁ°¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÉÕ¤±¾Æ¿Ï¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¼ÑÊª¡×
¡Ö²È¤Ë´¥Êª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¥¿¥À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÑÊª¤Ï¡¢°ì¸«ÃÏÌ£¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤À¤±¤Ë¡¢´Ñ»¡´ã¤Î±Ô¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¤ë¡ª¡×¤È±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¸¤¤ä±¬¤Î²Ö¤ò°·¤¦¤Î¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤Î¤«¤«¤ëÎÁÍý¤ò²¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤âÀË¤·¤Þ¤º¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤Î¿´¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤á¤Ëºî¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë°ã¤¦¥½¡¼¥¹¤Ç½Ð¤¹¤È¡Ö¾åµé¼Ô¡×¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÃ¯¤Ç¤âºî¤ì¤ëÊ¬¡¢¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¡×
¡Ö¥¯¥í¡¼¥Ö¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ø¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñºà¤äºî¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö²æ¤¬²ÈÎ®¡×¤¬Èà»á¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤»¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Èà»á¤ÎÎø¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×469Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö»°Ëç¤Ë¤ª¤í¤¹Á¯¤ä¤«¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¡×
¡Öµû¤¬¤µ¤Ð¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÏÓÁ°¤òÈäÏª¤Ç¤¤ëµûÎÁÍý¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÎ¤°ò¤ÎÈé¤òÇí¤¯¡×¡ÖÉù¤ÎÈÄÀ¢¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤â¡¢º¹¤¬¤Ä¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤®¤ó¤Ê¤óOUT¡¢·ÜÆù£³ÇÜ¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤ÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¡¢°¦¾ð¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÊì¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È°Â¿´´¶¤òÍ¶¤¦¡ÖÆù¤¸¤ã¤¬¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤ª¤«¤º¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Æù¤¸¤ã¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÐÍè¹ç¤¤¤Î¤ªÁÚºÚ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¸åÊÒÉÕ¤±ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¡×
¡ÖÊì¤Ï¡ØÍÈ¤²Êª¤ÏÂçÊÑ¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ìý¤Î½èÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ëÍÈ¤²Êª¤Ï¡¢ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²È»öÁ´ÈÌ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÅÝ¤¬¤é¤º¤ËÅ·¤×¤é¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢´¶³Ð¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×
¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÎÊ¸»ú¡Ø¥æ¥¤»²¾å¡Ù¤Ë¤Ï¿á¤¤¤¿¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤âÇä¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¾¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤Î°ì¸À¤ò¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¡×¤ÈÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡ÖÌ£Á¹½Á¡×
¡ÖËèÆü¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ì¤Ç¼ÂÎÏ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ì£Á¹½Á¤Ï¼êÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÏÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¤À¤±¤Ë¡¢³°¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£Á¹¤Î¼ïÎà¤â°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ò»öÁ°¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡ÖÉÕ¤±¾Æ¿Ï¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¡ÖÀÚ¤ê´³¤·Âçº¬¤Î¼ÑÊª¡×
¡Ö²È¤Ë´¥Êª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¥¿¥À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÑÊª¤Ï¡¢°ì¸«ÃÏÌ£¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤À¤±¤Ë¡¢´Ñ»¡´ã¤Î±Ô¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¤ë¡ª¡×¤È±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¸¤¤ä±¬¤Î²Ö¤ò°·¤¦¤Î¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤Î¤«¤«¤ëÎÁÍý¤ò²¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤âÀË¤·¤Þ¤º¤Ë»Å¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤Î¿´¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤á¤Ëºî¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤Ë°ã¤¦¥½¡¼¥¹¤Ç½Ð¤¹¤È¡Ö¾åµé¼Ô¡×¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÃ¯¤Ç¤âºî¤ì¤ëÊ¬¡¢¸ÄÀ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥«¥ì¡¼¡×
¡Ö¥¯¥í¡¼¥Ö¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ø¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñºà¤äºî¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö²æ¤¬²ÈÎ®¡×¤¬Èà»á¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤»¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢Èà»á¤ÎÎø¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÁÒÅÄ¤µ¤È¤ß¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î26Æü¤«¤é5·î3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×469Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº