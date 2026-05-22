オシャレ女性が「でも何か違う…」と残念に思われる瞬間９パターン
女性なら誰しも「キレイだ」と思われたいもの。オシャレや美容を頑張るのは素晴らしいことですが、表面的な美意識ばかりが先行すると、意外なところで「何か違う」と思われてしまうようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に、「オシャレを頑張っている女性が『でも何か違う…』と残念に思われる瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】よく見ると服や髪の毛が汚れているなど、清潔感がないとき
「上質な服でも、薄汚れていたらダメでしょ」（20代男性）など、オシャレ以前の段階として「清潔感」を保てないと、周囲からは残念に思われるようです。いい匂いのする艶やかな髪、シワのない服など、基本的な身だしなみを優先すべきでしょう。
【２】オシャレにしか興味がなく、人としての面白みがないと気づいたとき
「会話が死ぬほどつまらない女性は、見た目のことしか考えてないのかと思う」（20代男性）など、外見を磨いても人間的な魅力が伴わないと、男性をガッカリさせてしまうようです。読書やスポーツに熱中するなど、自分の「芯」となるものを積み上げたいところです。
【３】電車の中でメイクをするなど、モラルの低い行動をしているとき
「本当にオシャレなら行動もセンスよくしてほしい」（20代男性）など、道徳心に欠ける振る舞いのせいで、評価を下げてしまう女性もいるようです。「ゴミをキチンと捨てる」、「誰にでもちゃんと挨拶する」といった基本的なポイントは守るようにしましょう。
【４】「バッグの中身がグチャグチャ」など、パッと見以外の部分にアラがあったとき
「上っ面だけ整えていても、内面はヤバそう」（20代男性）など、「よく観察するとアラが目立つ」という女性は、いくら第一印象が良くても好かれないようです。片付けが苦手で「だらしない」と自覚がある人は、せめて他人にバレないように気を付けましょう。
【５】ガサツな言葉で悪態をつきまくるなど、話し方が下品なとき
「育ちが悪そう。一緒にいてリラックスできない」（20代男性）など、「汚い言葉」や「下品な笑い声」は、見た目の雰囲気の良さをかき消してしまうことがあるようです。たとえボーイッシュな格好をしたとしても、丁寧な言葉遣いを忘れたくないものです。
【６】会話の内容にグチや文句が多く、性格の悪さが感じられたとき
「見た目が素敵な女性ほど性格ブスがよく目立つ」（20代男性）など、外見が整っているために、内面からにじみ出るものが悪目立ちしてしまう女性もいるようです。異性の前に限らず、他人の悪口やうわさ話は避けるなど、性格を疑われる言動は慎んだほうがよさそうです。
【７】間近で見ると、メイクの下の肌がガサガサに荒れているとき
「食生活とかメチャクチャなんだろうなー、と思って引く」（20代男性）など、メイクで隠し切れない肌の荒れは、不規則な生活をイメージさせてしまうようです。早寝早起きと健康的な食事、そして丁寧なスキンケアで美肌を保ちたいものです。
【８】足をだらしなく開いて座るなど、姿勢の悪さが目立つとき
「服がオシャレでも、うつむき加減でヨタヨタ歩いてると貧相に見える」（20代男性）など、緊張感のない所作のせいで、どんなに洗練されたファッションでも格好悪く見える場合があるようです。猫背やガニ股になっていないか、自分の姿を鏡でチェックしてみるとよいでしょう。
【９】口を開けたまま咀嚼するなど、食事マナーが汚いとき
「どんなに美人でもクチャクチャされたら一瞬で冷める」（20代男性）など、食事マナーの悪さが容姿の美しさを台無しにするケースです。特にデートにおいては食事がつきものだけに、相手の目にどう映るのかを意識したいところです。
第一印象を左右するルックスは恋愛において重要ですが、メイクや服装だけでなく、内面を含めた美意識を高めることも重視したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】よく見ると服や髪の毛が汚れているなど、清潔感がないとき
「上質な服でも、薄汚れていたらダメでしょ」（20代男性）など、オシャレ以前の段階として「清潔感」を保てないと、周囲からは残念に思われるようです。いい匂いのする艶やかな髪、シワのない服など、基本的な身だしなみを優先すべきでしょう。
「会話が死ぬほどつまらない女性は、見た目のことしか考えてないのかと思う」（20代男性）など、外見を磨いても人間的な魅力が伴わないと、男性をガッカリさせてしまうようです。読書やスポーツに熱中するなど、自分の「芯」となるものを積み上げたいところです。
【３】電車の中でメイクをするなど、モラルの低い行動をしているとき
「本当にオシャレなら行動もセンスよくしてほしい」（20代男性）など、道徳心に欠ける振る舞いのせいで、評価を下げてしまう女性もいるようです。「ゴミをキチンと捨てる」、「誰にでもちゃんと挨拶する」といった基本的なポイントは守るようにしましょう。
【４】「バッグの中身がグチャグチャ」など、パッと見以外の部分にアラがあったとき
「上っ面だけ整えていても、内面はヤバそう」（20代男性）など、「よく観察するとアラが目立つ」という女性は、いくら第一印象が良くても好かれないようです。片付けが苦手で「だらしない」と自覚がある人は、せめて他人にバレないように気を付けましょう。
【５】ガサツな言葉で悪態をつきまくるなど、話し方が下品なとき
「育ちが悪そう。一緒にいてリラックスできない」（20代男性）など、「汚い言葉」や「下品な笑い声」は、見た目の雰囲気の良さをかき消してしまうことがあるようです。たとえボーイッシュな格好をしたとしても、丁寧な言葉遣いを忘れたくないものです。
【６】会話の内容にグチや文句が多く、性格の悪さが感じられたとき
「見た目が素敵な女性ほど性格ブスがよく目立つ」（20代男性）など、外見が整っているために、内面からにじみ出るものが悪目立ちしてしまう女性もいるようです。異性の前に限らず、他人の悪口やうわさ話は避けるなど、性格を疑われる言動は慎んだほうがよさそうです。
【７】間近で見ると、メイクの下の肌がガサガサに荒れているとき
「食生活とかメチャクチャなんだろうなー、と思って引く」（20代男性）など、メイクで隠し切れない肌の荒れは、不規則な生活をイメージさせてしまうようです。早寝早起きと健康的な食事、そして丁寧なスキンケアで美肌を保ちたいものです。
【８】足をだらしなく開いて座るなど、姿勢の悪さが目立つとき
「服がオシャレでも、うつむき加減でヨタヨタ歩いてると貧相に見える」（20代男性）など、緊張感のない所作のせいで、どんなに洗練されたファッションでも格好悪く見える場合があるようです。猫背やガニ股になっていないか、自分の姿を鏡でチェックしてみるとよいでしょう。
【９】口を開けたまま咀嚼するなど、食事マナーが汚いとき
「どんなに美人でもクチャクチャされたら一瞬で冷める」（20代男性）など、食事マナーの悪さが容姿の美しさを台無しにするケースです。特にデートにおいては食事がつきものだけに、相手の目にどう映るのかを意識したいところです。
第一印象を左右するルックスは恋愛において重要ですが、メイクや服装だけでなく、内面を含めた美意識を高めることも重視したいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査