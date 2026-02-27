全然うれしくない！彼女をムッとさせる手料理への褒め言葉９パターン
恋人が作った愛情たっぷりの食事には、誰でも感激してしまうもの。でも、「『おいしい』だけではありきたりかも？」と気を回して掛けた言葉が裏目に出て、「それ、褒めてるつもり!?」などと怒りを買うこともあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性184名に聞いたアンケートを参考に「『全然うれしくないんだけど！』と実は彼女をムッとさせている手料理への褒め言葉」をご紹介します。
【１】勝手に他人と比較して「オフクロの味とは違うけど、これもいいよ」
「褒められた気がまったくしない」（30代女性）など、市販品や店の味ならまだしも、ほかの誰かを引き合いに出されて喜ぶ女性はいないでしょう。有名店の味と比べて遜色ないと言うならまだしも、元カノや母親の名前を出すのはご法度かもしれません。
【２】勢い余って過剰に「こんなおいしいものが世の中にあったとは！」
「それほどじゃないでしょ…」（10代女性）など、表現がおおげさ過ぎると、女性をしらけさせてしまうことがあるようです。手料理を披露してくれるたびに、サービストークに苦慮する羽目になりかねないので、加減を考えましょう。
【３】労力をねぎらったつもりの「ずいぶん時間をかけたね」
「二品しか作ってないのに…。もしかしてイヤミ？」（20代女性）というように、ちょっとした言い回しにも細心の注意を払わないと、皮肉と取られる場合がありそうです。「忙しいのに、ありがとう」と感謝の気持ちを先に示すなど、少しへりくだった言い方をすると安全かもしれません。
【４】関心の深さで感激を伝えようとして「どうやって作ったのか教えて」
「ほんとに興味あんの？」（20代女性）というように、興味津々でレシピを尋ねても、「本気で知りたいのか疑わしい」と勘ぐられるのがオチのようです。とはいえ、メモを取るなど、熱心さを強調すれば使えない手ではなさそうです。
【５】繊細な味付けをたたえようとして「素材の味がいい」
「じゃあ調理しなくてもよかったかもね！」（30代女性）など、言葉が足りな過ぎるのも、誤解の原因になってしまうようです。変に間接的なコメントをするより、「うまい！ バッチリだね！」などとストレートに表したほうがいいでしょう。
【６】家庭料理には大事な要素だと思って「体によさそう」
「『なんか地味』って言いたいわけ？」（20代女性）など、よかれと思って意外なポイントを称賛した結果、むしろ反感を買うこともありそうです。とはいえ、慌てて発言を撤回すると余計に悪目立ちするので、「ヘルシーだね」と押し切るのが無難かもしれません。
【７】美的センスに言及しようとして「盛り付けがきれい」
「え、味は…？」（30代女性）など、彼女の力の入れどころが、美しさではなくおいしさだった場合、外観を賞賛しても心に響かない可能性が高そうです。「見た目もいいけど味はそれ以上！」などとフォローすれば、真意が伝わりやすくなるでしょう。
【８】「別格」の言い方を間違えて「今まで食べたことのない味！」
「『どういう意味？』と固まってしまう…」（20代女性）というように、おいしいのかまずいのか、的を射ない褒め方をされると、落胆する女性もいるようです。特に、料理が不得手だと思い込んでいる彼女だと、まわりくどい表現ではネガティブにとらえられてしまうので、気を付けましょう。
【９】うっかり余計な言葉を足して「普通においしい」
「『意外にも』ってこと!?」（20代女性）など、特別な意図はないのに、ほんの数文字、要らぬ表現を加えただけで、誤解を招くことがあるようです。普段からノリや口癖で不要な一言を放ちがちなら、頭の中で確認してから口に出すとよさそうです。
手料理をふるまうときは、女性も緊張しているので、些細な言葉尻に過剰反応してしまうもの。喜びを伝えるには、素直な言葉と食べっぷりだけで十分だと言えそうです。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計184名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
