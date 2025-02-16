¡Ö¸ÅÉ÷¤Ç¤¤¤¤ÃË¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿ÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃËÀ¤Î¸ÅÉ÷¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¥¥å¥ó¡×¤È¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À204Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¸ÅÉ÷¤Ç¤¤¤¤ÃË¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û½÷À¤Î½Å¤¤²ÙÊª¡Ö¤À¤±¡×¤ò»ý¤Ä
¡Ö½÷À¤Î²ÙÊª¤òÁ´Éô»ý¤Ä¤Î¤Ï¥Á¥ã¥é¤¤ÃË¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃË¤Î¶¯¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö·ø¤µ¡×¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉéÃ´¤Ê²ÙÊª¤À¤±¤ò»ý¤Ä¡×ÁªÊÌ¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÙÊª¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤òÉ¬¤º¼é¤ë
¡ÖÃÙ¹ï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢Î§µ·¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¹¥°õ¾Ý¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¡×¤ò¸·¼é¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸ÂÖÅÙ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤¡ª¡×¤È·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎø°¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¶¤¤¸òºÝ¡×¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÎÌÜÅö¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È°Â¿´¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÃËÀ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äâ¼ç´ØÇò¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢²µ½÷¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¿ÍÁ°¤Ç¼ê¤ò·Ò¤°¤Ê¤É¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤
¡ÖÆó¿Í¤¤ê¤Î¤È¤¤È¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤ÏÀáÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ª²È¥Ç¡¼¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÁð¿©·ÏÃË»Ò¤«¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ÏÁ´³Û¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦
¡Ö¡ØÃË¤¬Ê§¤¦¤â¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸Å½¤¤¤±¤É·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³ä¤ê´ª¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ÏÃË¤¬»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦´è¤Ê¤ÊÂÖÅÙ¤¬½÷À¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬Ç¯²¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÃË¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡ÛÊâ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊâÁ°¤òÊâ¤¯
¡Ö¡ØÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡Ù´¶¤¸¤¬¿·Á¯¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ê¤¯¾¯¤·Á°¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Ë½÷À¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊâÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬¾®Áö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¯
¡ÖÃË¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½÷À¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¡¢¸Å¤ÎÉ¤¡ÖÃË¡×¤Î»Ñ¤ò¸«½Ð¤¹½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È°ìÀ¼¤«¤±¤Æ¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¡¢¿Æ¤Ë°ì¸À°§»¢¤ò¤¹¤ë
¡Ö¡Øº£¤É¤¤³¤ó¤ÊÃË¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î²ÈÂ²¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¯°§»¢¤ò¤¹¤ë¡¢¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤Î¿Æ¤¬¡ÖÃË½÷¸òºÝ¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¿¼Â¡×¡ÖÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¡×¡ÖÉÔ´ïÍÑ¡×¡ÖÄâ¼ç´ØÇò¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¡¢¤È¤¤Ë½÷À¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµ¹ü¤µ¡×¤òÄ¹½ê¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ø¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÐ±þ¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é18Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×204Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û½÷À¤Î½Å¤¤²ÙÊª¡Ö¤À¤±¡×¤ò»ý¤Ä
¡Ö½÷À¤Î²ÙÊª¤òÁ´Éô»ý¤Ä¤Î¤Ï¥Á¥ã¥é¤¤ÃË¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÃË¤Î¶¯¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö·ø¤µ¡×¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉéÃ´¤Ê²ÙÊª¤À¤±¤ò»ý¤Ä¡×ÁªÊÌ¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÙÊª¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃÙ¹ï¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢Î§µ·¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¹¥°õ¾Ý¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¡×¤ò¸·¼é¤¹¤ë¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÆ±¤¸ÂÖÅÙ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤¡ª¡×¤È·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎø°¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¶¤¤¸òºÝ¡×¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÎÌÜÅö¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È°Â¿´¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÃËÀ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äâ¼ç´ØÇò¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢²µ½÷¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤òÂà¶þ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¿ÍÁ°¤Ç¼ê¤ò·Ò¤°¤Ê¤É¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤
¡ÖÆó¿Í¤¤ê¤Î¤È¤¤È¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤ÏÀáÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ª²È¥Ç¡¼¥È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÁð¿©·ÏÃË»Ò¤«¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ÏÁ´³Û¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦
¡Ö¡ØÃË¤¬Ê§¤¦¤â¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸Å½¤¤¤±¤É·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³ä¤ê´ª¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ÏÃË¤¬»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦´è¤Ê¤ÊÂÖÅÙ¤¬½÷À¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬Ç¯²¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÃË¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡ÛÊâ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹ç¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊâÁ°¤òÊâ¤¯
¡Ö¡ØÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡Ù´¶¤¸¤¬¿·Á¯¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ê¤¯¾¯¤·Á°¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Ë½÷À¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÊâÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤¬¾®Áö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¯
¡ÖÃË¤é¤·¤¤¡ª¡¡¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½÷À¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¡¢¸Å¤ÎÉ¤¡ÖÃË¡×¤Î»Ñ¤ò¸«½Ð¤¹½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬¼ÖÆ»Â¦¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È°ìÀ¼¤«¤±¤Æ¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¡¢¿Æ¤Ë°ì¸À°§»¢¤ò¤¹¤ë
¡Ö¡Øº£¤É¤¤³¤ó¤ÊÃË¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î²ÈÂ²¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¯°§»¢¤ò¤¹¤ë¡¢¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤Î¿Æ¤¬¡ÖÃË½÷¸òºÝ¤Ë¶ËÃ¼¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ¿¼Â¡×¡ÖÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¡×¡ÖÉÔ´ïÍÑ¡×¡ÖÄâ¼ç´ØÇò¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¡¢¤È¤¤Ë½÷À¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµ¹ü¤µ¡×¤òÄ¹½ê¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ø¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÐ±þ¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯11·î11Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é18Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×204Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº