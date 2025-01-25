Æ±À³¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ÖÃË¤ÎÀ¸ÂÖ¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Éã¿Æ°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ÈÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢Èà»á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃËÀ¤ËÌÈ±Ö¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢Æ±À³¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À209Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÆ±À³¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ØÃË¤ÎÀ¸ÂÖ¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¤ä¤êÊý¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¿ÆÀÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¤é¤·¤¤¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÈÊì¿Æ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÃËÀ¤ËÈ¿È¯¤ò³Ð¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤¹¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤Í¡×¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ª¤¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤ÊÂÐ½è¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÉô²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¸Ô´Ö¤ò¿¨¤ê¤À¤¹
¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸Ô´Ö¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤â¡¢¥²¥ó¥Ê¥ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤Î¥¯¥»¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤Ç¿¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Èà»á¤âÂ¿¾¯¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛËÜ¤ÎÊÂ¤ÙÊý¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë
¡ÖËÜÃª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¬½Å¤ó¤¸¤ëÌ¯¤Ê¡Ö¼«Ê¬¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤é¡¢Í¾·×¤Ê¸ý¤ò¶´¤à¤è¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä°ìËç¤ÇÉô²°¤ò¥¦¥í¤Ä¤¯
¡ÖºÇ½é¤ÏÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤¿¤¬¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤âÈ¿¹³¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÉô²°Ãå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛËèÈÕ¥«¥ì¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÎÁÍý¤Îºî¤ê¹ÃÈå¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤«¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç°é¤Æ¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Ê¤¤
¡ÖÂç¤â³«¤±¤ÃÊü¤·¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢ÁêÍÆ¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥íÆ°²è¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÍúÎò¤ò¸«¤Æ°ú¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¿Í¤ÎÆ°²è¡×¤òÇÁ¤¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÈà»á¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤ò¼¨¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÕ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ø¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ëÂç¤é¤«¤µ¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÉô²°¤¬¤È¤³¤È¤ó±ø¤ì¤¤ë¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤
¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿´Íý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢»¶¤é¤«¤·ÊüÂê¤Ç¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢°¢Á³¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤¤ì¤¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÇÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÝ½ü¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ´Å¤¨¤óË·¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¥â¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³°¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¥¥ã¥é¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÈà½÷¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¦Èà»á¤ò´°Á´¤ËµñÀä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Äñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÈà»á¤Î¹ÔÆ°¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢º¬µ¤¤è¤¯Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯9·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×209Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¤ä¤êÊý¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ°Õ¸«¤¹¤ë
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¿ÆÀÚ¤Î¤Ä¤â¤ê¤é¤·¤¤¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÈÊì¿Æ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÃËÀ¤ËÈ¿È¯¤ò³Ð¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤¹¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤Í¡×¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ª¤¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤ÊÂÐ½è¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸Ô´Ö¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤â¡¢¥²¥ó¥Ê¥ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤Î¥¯¥»¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤Ç¿¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Èà»á¤âÂ¿¾¯¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛËÜ¤ÎÊÂ¤ÙÊý¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë
¡ÖËÜÃª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¬½Å¤ó¤¸¤ëÌ¯¤Ê¡Ö¼«Ê¬¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤é¡¢Í¾·×¤Ê¸ý¤ò¶´¤à¤è¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä°ìËç¤ÇÉô²°¤ò¥¦¥í¤Ä¤¯
¡ÖºÇ½é¤ÏÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤¿¤¬¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯Ãí°Õ¤·¤Æ¤âÈ¿¹³¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÉô²°Ãå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡ÛËèÈÕ¥«¥ì¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÎÁÍý¤Îºî¤ê¹ÃÈå¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤«¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç°é¤Æ¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Ê¤¤
¡ÖÂç¤â³«¤±¤ÃÊü¤·¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢ÁêÍÆ¤ì¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥íÆ°²è¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÍúÎò¤ò¸«¤Æ°ú¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÂç¿Í¤ÎÆ°²è¡×¤òÇÁ¤¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÈà»á¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íý²ò¤ò¼¨¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀÕ¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ø¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ëÂç¤é¤«¤µ¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÉô²°¤¬¤È¤³¤È¤ó±ø¤ì¤¤ë¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤
¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿´Íý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢»¶¤é¤«¤·ÊüÂê¤Ç¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢°¢Á³¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤¤ì¤¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÇÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÝ½ü¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤Æ´Å¤¨¤óË·¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¥â¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢³°¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¥¥ã¥é¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÈà½÷¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¦Èà»á¤ò´°Á´¤ËµñÀä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Äñ¹³¤ò³Ð¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÈà»á¤Î¹ÔÆ°¤â¡¢¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢º¬µ¤¤è¤¯Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊBLOCKBUSTER¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯9·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×209Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº