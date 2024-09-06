Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¡ÖSixTONES¡×¡¢2°Ì¡ÖÍò¡×¡¢1°Ì¤Ï¡Ä
²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃËÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ìÌÜ¸«¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡SixTONES
2°Ì¡¡Íò
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¤Î6¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖSixTONES¡×¡£2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖX JAPAN¡×¤ä¡ÖTHE LAST ROCKSTARS¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦YOSHIKI¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢¡ØImitation Rain¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØImitation Rain¡¿D.D.¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖSixTONES¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢6¤Ä¤Î²»¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤«¤é¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÂçÌîÃÒ¡¢Ý¯°ææÆ¤Î5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÍò¡×¡£1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2020Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î10Æü¤Ë¤Ï5¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤ÎÁÏÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÍò¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Í³Íè¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÀâ¤¬Éâ¾å¡£¡ÖÍò¡×¤Ï°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÉ½¤Î¥é¥ÆÍó¤Ç¤âÉ¬¤ºÌ¾Á°¤òºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö²¿¤Çº£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖEXILE¡×¤ÎÁ°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖJ Soul Brothers¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿SASA¤¬2001Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¡¢ATSUSHI¡¢SHUN¤Î²ÃÆþ¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖEXILE¡×¤Ø¤È²þÌ¾¡£Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØYour eyes only¡ÁÛ£Ëæ¤Ê¤Ü¤¯¤ÎÎØ³Ô¡Á¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢HIRO¡¢MATSU¡¢USA¡¢MAKIDAI¡¢ATSUSHI¡¢SHUN¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ä²ÃÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖEXILE¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÌõ¤¹¤È¡ÖÊüÏ²¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂæÏÑ¤Ç¡ÖEXILE¡×¤Ï¡¢¡ÖÊüÏ²·»Äï¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡ÖEXILE¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á52°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡ÊEXILE|ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×|¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á40ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î18Æü¡Á2024Ç¯6·î18Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡SixTONES
2°Ì¡¡Íò
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡ÖSixTONES¡×¡ª
¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¤Î6¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖSixTONES¡×¡£2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¡ÖX JAPAN¡×¤ä¡ÖTHE LAST ROCKSTARS¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦YOSHIKI¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢¡ØImitation Rain¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ØImitation Rain¡¿D.D.¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖSixTONES¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢6¤Ä¤Î²»¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤«¤é¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÍò¡×¡ª
ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾ËÜ½á¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÂçÌîÃÒ¡¢Ý¯°ææÆ¤Î5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÍò¡×¡£1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2020Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯4·î10Æü¤Ë¤Ï5¿Í¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍò¡×¤ÎÁÏÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÍò¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Í³Íè¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÀâ¤¬Éâ¾å¡£¡ÖÍò¡×¤Ï°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½µ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÉ½¤Î¥é¥ÆÍó¤Ç¤âÉ¬¤ºÌ¾Á°¤òºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö²¿¤Çº£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ÖEXILE¡×¡ª
¡ÖEXILE¡×¤ÎÁ°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖJ Soul Brothers¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿SASA¤¬2001Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¡¢ATSUSHI¡¢SHUN¤Î²ÃÆþ¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖEXILE¡×¤Ø¤È²þÌ¾¡£Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØYour eyes only¡ÁÛ£Ëæ¤Ê¤Ü¤¯¤ÎÎØ³Ô¡Á¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢HIRO¡¢MATSU¡¢USA¡¢MAKIDAI¡¢ATSUSHI¡¢SHUN¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ä²ÃÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖEXILE¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÌõ¤¹¤È¡ÖÊüÏ²¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂæÏÑ¤Ç¡ÖEXILE¡×¤Ï¡¢¡ÖÊüÏ²·»Äï¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡ÖEXILE¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á52°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡ÊEXILE|ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×|¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á40ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î18Æü¡Á2024Ç¯6·î18Æü
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²ð¸î,
À¸²Ö,
Êè,
Áòµ·,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¶âÂ°²Ã¹©