手足の動かしにくさを伴う場合は脳梗塞の疑いがあり即救急対応が必要です。うつ病や適応障害など、頭が回らない症状に関わる病気も解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「頭が回らない」原因をご存じでしょうか？対処法や考えられる病気も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

船井 政希（医師）

精神科医2019年和歌山県立医科大学医学部卒業2020年安城更生病院勤務2021年名古屋市立大学病院勤務2023年3月名古屋市立大学病院退職現在精神科単科病院で勤務中所属：日本精神神経学会

すぐに病院へ行くべき「頭が回らない」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

手足が動かしにくい場合は、救急科へ

頭が回らない、言葉が出てくない症状に加えて手足が動かしにくい症状が出現した場合は前述しましたが、脳梗塞や脳出血などの脳の疾患の可能性がさらに高いです。緊急性が高い疾患のためにすぐに救急車を呼んで総合病院に搬送して精査をしてもらってください。何時何分からその症状が生じたのかが重要となってくるので可能であるならば、症状が出た時間や様子がわかる方も同伴してもらい受診してください。

受診・予防の目安となる「頭が回らない」のセルフチェック法

・頭痛がある場合

・空腹がある場合

・睡眠不足がある場合

ここではメディカルドック監修医が、「頭が回らない」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

まずはうつ病についてです。原因ははっきりとは分かっておりませんが、遺伝的な要素と環境的な要素がどちらも関連していると言われています。症状としては気分の落ち込み、集中力困難、思考力低下、食欲低下、焦燥感、無価値感、疲労感、興味や喜びの喪失が生じます。こういった症状が２週間持続した場合はうつ病と診断されます。中等度以上のうつ症の場合は抗うつ薬の絶対適応となっているために治療が必要です。受診の目安としては、２週間程度症状が持続した場合はうつ病の可能性があるために精神科か心療内科に受診をしてください。

適応障害

適応障害とは、はっきりと確認できるストレス因に反応して、そのストレス因の始まりから３ヶ月以内に情動面、行動面の症状が出てくる疾患で、ストレス因が除去されてから６ヶ月以内に改善します。基本的に初期の症状はうつ病と区別が困難な場合が多いです。経過を見ていく過程で適応障害と診断されることが多いと思います。そのためうつ病と同じように症状が２週間程度続くような場合は、一度精神科や心療内科で精査を行ってください。治療は基本的にストレス因から離れることです。睡眠薬などの対症療法で行っていくことが多いです。

自律神経失調症についても原因は不明です。精神科医はあまりこの病名を診断することは稀だと思います。内科や他科の先生が使われることが多い病名です。原因不明の自律神経症状の場合この診断名を使うことが多いです。一度大きな総合病院などで精査を行うことをお勧めします。そこで内科や他の科で原因を精査してもらいそれでも原因が見つからない場合は一度精神科や心療内科で精査を行うことをお勧めします。

統合失調症に関しても原因は明らかでありません。統合失調症の好発年齢は10代後半～30代半ばとなります。妄想、幻覚、まとまりのない発語、ひどくまとまりのない行動、情動表出の減少（陰性症状）が生じる病気です。本人にとっては大きな病的体験をしているのですが、外から見る人には頭が回っていないように見えるかもしれません。本人が自ら気づくというよりかは周りの方が気づいて受診されるケースが多いです。もし幻聴や妄想などが生じている場合は、精神科を早期に受診してください。統合失調症は人格水準が低下する病気です。そのため早期の治療が大切です。治療は抗精神病薬を用いて治療を行います。病状にもよりますが入院が必要なケースもあります。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は認知症の60％以上を占めます。正確な原因は分かってはいませんが、何らかの原因でアミロイドβというタンパク質が蓄積し脳の神経細胞を破壊することが[政船1] 原因であると言われています。アルツハイマー型認知症の特徴としては、物忘れがゆっくりと進行していき最近の内容から忘れていきます。症状がゆっくりと進行していくために軽度認知機能障害（MCI）と言って、認知症とは診断できないが物忘れが少し進んだ状態を経て認知症になっていきます。最近ではMCIに対する治療薬であるレカネマブが承認されて進行を遅らせることができるようになりました。そのため物忘れを自覚したり、他の方から指摘されたりするようになった場合は早めに神経内科に相談にいくと良いでしょう。

「頭が回らない」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「頭が回らない」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

頭が回らないのは発達障害でしょうか？

船井 政希（医師）

幼少期から頭が回らない症状がある場合は発達障害も考えられます。大人になってから症状を自覚するようになった場合は可能性としては高くないと考えます。ただし発達障害が発見されず大人になってから見つかる方もいます。発達障害からの二次性の抑うつ症状を伴う方はいますので、そういった方だと頭が回らない症状を自覚される方はいると思います。

気になる方は一度精神科や心療内科に受診して相談されるといいと思います。

栄養不足で頭が回らないことはありますか？

船井 政希（医師）

空腹が長く続くと頭に十分に栄養が渡らないために、頭が回らない症状が出てくる可能性があります。糖尿病の方の場合は低血糖症状で生じる場合があります。また高齢の方だとビタミンB１やB12が欠乏すると、認知症に似た症状が出てくる場合があります。

まとめ

頭が回らない症状について解説してきました。頭が回らない症状の場合、脳の病気と精神の病気の両方の可能性が考えられるために、自己判断は禁物です。症状が長く続いたり、頭痛など他の症状も伴っている場合は特に要注意です。症状を放置せず、早めに病院に受診しましょう。精神科か内科か受診に迷うような症状の時は、先に内科に相談をして原因を精査してもらうといいでしょう。

「頭が回らない」から医師が考えられる病気は7個ほどあります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedicalDOCの解説記事をご覧ください。

内科系の病気

脳神経系の病気

糖尿病HIV梅毒脳梗塞脳出血

脳炎

耳鼻科系の病気

睡眠時無呼吸症候群

脳そのものの病気と考えがちな症状ですが、頭がまわない症状の原因にはいろいろな病気が考えられます。

「頭が回らない」に似ている症状・関連する症状

「頭が回らない」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedicalDOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

足が動かない

手が動かない

手が痺れる頭が痛い

冷や汗が出る

上記のような症状が見られる場合には、早めに医療機関を受診することをお勧めします。