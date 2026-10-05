最初に見つけた3つでみそ汁を作る“具材探し”が60万表示、「角から読んじゃう」「どんな味になるんだ…」
「ほんだし」の公式X（@HONDASHI1970_jp）が、最初に見つけた3種の具材でみそ汁を作る“具材探し”を投稿。ひらがなが並んだ画像の中には、さまざまなみそ汁の具材が隠されている。投稿は60万回以上表示されている（5日午後4時時点）。
【画像】最初に見つけた3つは？ みそ汁の“具材探し”に挑戦
投稿された画像には、縦横にひらがながずらり。「ほんだし」公式は、この中から最初に見つけた3種の具材を使って、みそ汁を作るよう呼びかけている。
画像をよく見ると、縦や横に文字を追うことで、「しじみ」「ほうれんそう」「あぶらあげ」などみそ汁でおなじみのさまざまな具材を見つけることができる。
「角から読んじゃうの性格が出ている」「入れたことない組み合わせ！（笑）」「無限レシピ」「どんな味になるんだ…」など、様々な反響が。中には、「ちーず」などの変わり種も発見でき、公式は「さて、あなたは何と何と何を見つけましたか？」と問いかけている。
【画像】最初に見つけた3つは？ みそ汁の“具材探し”に挑戦
投稿された画像には、縦横にひらがながずらり。「ほんだし」公式は、この中から最初に見つけた3種の具材を使って、みそ汁を作るよう呼びかけている。
「角から読んじゃうの性格が出ている」「入れたことない組み合わせ！（笑）」「無限レシピ」「どんな味になるんだ…」など、様々な反響が。中には、「ちーず」などの変わり種も発見でき、公式は「さて、あなたは何と何と何を見つけましたか？」と問いかけている。