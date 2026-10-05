今月2日に基盤システムにトラブルが発生し、休講が続いている大阪公立大学が5日、会見を開いて謝罪し、システム障害の原因はランサムウェアによるサイバー攻撃を受けたと判断していることを明らかにしました。

【写真を見る】【速報】「多くの方々にご不便とご心配かけ、深くお詫び」大阪公立大が謝罪 ランサムウェアによるサイバー攻撃か 基盤システム障害で全授業が休講中 対面授業は9日以降再開予定

会見は5日午後4時から、大学を運営する大阪市城東区の公立大学法人大阪で開かれました。

会見で櫻木弘之学長は「学生・受験生・卒業生・保護者の皆様を初め、共同研究機関取引先企業、地域の皆様など、多くの関係者の方々にご不便とご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

大学では、2日未明に発生したシステム障害で、森之宮・杉本・中百舌鳥・阿倍野・りんくうの5つのキャンパス全てが影響を受け、大学のホームページや授業、履修に関するものなど各種システムが使用できない状況となりました。

このため、大学は2日から8日までの授業を全て休講としています。

一方、医学部附属病院と獣医臨床センターのシステムに影響はなく、運営は通常どおり行われています。

大学はトラブル発生当日に、基盤システムとは切り離された緊急対応用のホームページを立ち上げ、学生らへ最新情報などを発信してきました。

システムトラブルの原因は、2日午後6時の時点では調査中とされていましたが、大学は5日の会見で、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けたと判断していると明かしました。

大学の各種情報システムが使用している仮想化基盤に侵入され、約500台のサーバーが全て停止し、バックアップデータの多くが暗号化されて使えない状態だということです。復旧のめどは立っていないということです。

また、情報システム内には少なくとも13万人の在学生や卒業生の住所やメールアドレス、携帯番号などの個人情報が保管されていて、それが流出したかどうかについては、現時点では調査中としました。13万人の中には、大阪公立大に統合される前の大阪市立大は1995年以降、大阪府立大は2005年以降の学生も含まれるということです。

大学入試の出願も影響を受けていて、募集要項や出願書類の入手に支障が出ていることから、出願の期間を2週間程度、今月22日まで延長するということです。

一方、大学は9日以降に対面授業を再開する予定で、オンライン授業の再開時期については、今後の復旧状況を踏まえて判断するとしています。