社員らによる巨額の金銭詐取問題に揺れる外資系大手「プルデンシャル生命保険」に、いよいよ"行政処分"の足音が迫っている。

【写真を見る】プルデンシャル生命保険の得丸博充社長

10月2日、金融庁が同社に対し、保険業法に基づく一部業務停止命令を出す方向で検討していると複数のメディアが報じた。停止期間は「3か月以上」となる見込みだ。一連の問題について、キー局経済部記者が振り返る。

「プルデンシャル生命は今年1月、100人を超える社員や元社員が約500人の顧客から約31億円をだまし取るなどしていたと発表しました。間原寛社長（当時）が辞任する事態に発展し、2月9日からは新規契約の販売を自粛。その期間は11月5日まで延長されています。

金融庁は立ち入り検査で実態の把握を進めてきましたが、内部管理体制の立て直しに専念させる必要があると判断したようです。親会社に対しても、経営責任の明確化などを求める業務改善命令を出す方向とみられます」

しかし、会社が"出直し"を誓った自粛期間中にも、新たな火種はくすぶっていた。実は、この処分検討のかげで、同社は人知れず支社を閉鎖していたのだ──。

公表から約3週間で「支社閉鎖」

同社が8月24日に公表したのは、多摩支社に所属していた40代の男性営業社員X氏による不適切な金銭受領の疑いだ。

複数の人に「高金利預金」など事実と異なる、架空の商品の説明をして金銭を受け取っていた疑いがあり、販売自粛が始まった2月9日以降にも行われていた可能性があるという。当該社員はすでに死亡しており、被害件数や被害額など、全容はいまだ明らかになっていない。

NEWSポストセブン編集部が同社に事実確認を行ったところ、多摩支社についてこう回答した。

「同支社は2026年9月16日付で閉鎖しております」

事案の公表から、約3週間あまりでの閉鎖だった。

「お金持っているという印象」元社員の"素顔"

自粛期間中にまで不正の疑いが持たれている元社員X氏とは、いったいどんな人物だったのか。

取材班が神奈川県内にある元社員の自宅周辺を訪ねると、近隣住民からは、その"羽振りのいい暮らしぶり"をうかがわせる証言が聞こえてきた。

「Xさんは、グレーか濃い紺色の日本製高級セダンに乗っていたので、お金を持っているという印象でした」

元社員の素顔、そして同社が質問状に寄せた見解と再発防止策の詳細は、関連記事で詳報している。

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