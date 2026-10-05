簗農林水産大臣が「自民党を支持しなかった自治体の予算をカットした」と発言した問題で発言について撤回し、謝罪しました。

簗農林水産大臣

「過去に私が道路予算を大幅にカットした。また、首長が自民党の国会議員はいらないという行動をとった。多くの市民町民がそのような判断をしたといった発言について撤回をし、お詫びをいたします。私が担当省庁に予算削減の働きかけをしたという事実はございません。私の発言によって、ご迷惑をおかけした皆様、不快な思いをされた皆様、国民の皆様、地元の皆様に心からお詫びをいたします。農林水産大臣としての責任の重さを改めて胸に刻み、職務の遂行に全力を尽くすことで信頼の回復に努めてまいりたいと考えております」

簗大臣は発言を撤回し、謝罪するとともに、今後も農水大臣として職務を続ける考えを示しました。

今年5月、簗大臣は地元の集会で、さきの衆院選で自らを支援しなかった那須烏山市と那珂川町の道路予算を「大幅にカットした」などと発言しました。

簗大臣は今月2日に会見を開き、「誤解を生む発言をした」と釈明していましたが、発言と道路予算の削減との関連について、国土交通省が調査しています。