なぜアメリカ人が日本語を学ぶのか？ 学んで見えた“意外な姿”「日本社会には台本がある」
「アニメや文化が大好き」「日本に行ってみたい」
外国人が日本語を学ぶ理由として、まず思い浮かぶお馴染みの理由だ。
だが、アメリカで長年、日本語教師をしている久美子さんに話を聞くと、彼らが日本語を学ぶ動機はそうした“定番”を遥かに超えていた。なぜアメリカ人は日本語を勉強しているのか。語学の先にある彼らの意外すぎる日本観、そして日本人が気付けないリアルな本音に迫った。
久美子さんは、アメリカの首都ワシントンD.C.の日本語学校で教師を務めた後、現在は、政治家や官僚、研究者らも多く暮らす首都近郊の街で、アメリカ人を相手に日本語の個人授業をしている。日本語教師歴は30年以上。アメリカだけでなく、日本や中国でも外国人に日本語を教えた経験があり、これまでの生徒数は優に300人を超える。現在は、首都近郊を拠点に、約20人の生徒に日本語を教えている。
◆画面越しのマンツーマン授業
ある週末の夜、授業を見学させていただいた。
「日本語の授業」と聞けば、教室でホワイトボードを前に授業をしている姿を想像するかもしれない。ところが、久美子さんの授業は違う。生徒はアメリカ各地や日本にもいるため、原則として1対1のオンライン授業なのだ。
この日の生徒は、ウィスコンシン州在住のエリーさん。
「今日はテレビで何を見ましたか？」
久美子さんが話す日本語を、パソコン画面上に映るエリーさんが繰り返す。日本語では「テレビ」だが、英語ではテレビ＝TVなので、「ティービー」と発音する。この独特のカタカナ言葉をエリーさんはゆっくりと発音を確かめながら、覚えていく。久美子さんは、エリーさんと共有しているアプリ画面に、カタカナで「テレビ」とタイプし、音だけでなくビジュアルでも説明する。
エリーさんは、助詞の「で」「を」も、丁寧に発音し、一文を繰り返す。
久美子さんとエリーさんの会話を中心とした授業は続く。
「エリー、今の会話の中に、敬語の表現はいくつあった？」
久美子さんが質問する。エリーさんは、会話の中に登場した敬語を確認しながら、その使い方を学んでいく。この日は、さまざまな会話文を話したり、読んだりして、1時間の授業を終えた。
久美子さんによると、この日の授業の内容は、エリーさんが12月に受験する予定の日本語能力試験のための文法項目の復習だという。
◆「日本の伝統を壊さないで」アメリカ人が惹かれた社会の調和
目下、試験勉強中のエリーさんだが、日本語を勉強し始めたきっかけは、若い頃に日本人の友達ができたことだという。その後、日本に住んでいる高齢者とペンパル（文通友達）となり、手紙のやり取りが楽しくなった。もっと日本語を勉強し、日本人の友人を増やしたいと思うようになったという。
外国人が日本語を学ぶ理由として、まず思い浮かぶお馴染みの理由だ。
だが、アメリカで長年、日本語教師をしている久美子さんに話を聞くと、彼らが日本語を学ぶ動機はそうした“定番”を遥かに超えていた。なぜアメリカ人は日本語を勉強しているのか。語学の先にある彼らの意外すぎる日本観、そして日本人が気付けないリアルな本音に迫った。
◆画面越しのマンツーマン授業
ある週末の夜、授業を見学させていただいた。
「日本語の授業」と聞けば、教室でホワイトボードを前に授業をしている姿を想像するかもしれない。ところが、久美子さんの授業は違う。生徒はアメリカ各地や日本にもいるため、原則として1対1のオンライン授業なのだ。
この日の生徒は、ウィスコンシン州在住のエリーさん。
「今日はテレビで何を見ましたか？」
久美子さんが話す日本語を、パソコン画面上に映るエリーさんが繰り返す。日本語では「テレビ」だが、英語ではテレビ＝TVなので、「ティービー」と発音する。この独特のカタカナ言葉をエリーさんはゆっくりと発音を確かめながら、覚えていく。久美子さんは、エリーさんと共有しているアプリ画面に、カタカナで「テレビ」とタイプし、音だけでなくビジュアルでも説明する。
エリーさんは、助詞の「で」「を」も、丁寧に発音し、一文を繰り返す。
久美子さんとエリーさんの会話を中心とした授業は続く。
「エリー、今の会話の中に、敬語の表現はいくつあった？」
久美子さんが質問する。エリーさんは、会話の中に登場した敬語を確認しながら、その使い方を学んでいく。この日は、さまざまな会話文を話したり、読んだりして、1時間の授業を終えた。
久美子さんによると、この日の授業の内容は、エリーさんが12月に受験する予定の日本語能力試験のための文法項目の復習だという。
◆「日本の伝統を壊さないで」アメリカ人が惹かれた社会の調和
目下、試験勉強中のエリーさんだが、日本語を勉強し始めたきっかけは、若い頃に日本人の友達ができたことだという。その後、日本に住んでいる高齢者とペンパル（文通友達）となり、手紙のやり取りが楽しくなった。もっと日本語を勉強し、日本人の友人を増やしたいと思うようになったという。