村上のポストシーズン初アーチが生んだ“熱気”

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が3日（日本時間4日）、敵地で行われたガーディアンズとの地区シリーズ第1戦で放った豪快弾が、思わぬ形で米国で話題となっている。日本人アナウンサーから飛び出した“熱すぎる実況”に、米メディアなどが反応し注目を集めている。

この試合、村上は「4番・一塁」で先発出場。0-0の4回無死一塁、左腕パーカー・メシック投手から右翼スタンドへポストシーズン1号となる先制2ランを放った。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）、440フィート（約134.1メートル）の特大アーチで、3-0の勝利に貢献した。

SPOTV NOWの中継で、この一発を伝えたのが北川義隆氏だった。打球が右翼方向へ舞い上がると「ライトへーーー！ 大きいぞ！ 文句なしーーー!!!」と絶叫。「先制の2ランは村上宗隆！ ポストシーズン待望の第1号！」と興奮たっぷりに伝えた。北川氏はさらに「チームがこの人で生まれ変わりました！」「文句なしです！」と言葉を並べ、村上の活躍を喜んだ。

熱のこもった実況は米国で話題となった。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は3日（同4日）、公式X（旧ツイッター）で映像を紹介。「ムネタカ・ムラカミの日本語ホームラン実況はインクレディブルだ」と称賛した。

さらに元ブルージェイズのアンソニー・カストロ氏も自身のXで反応。「ムネタカ・ムラカミの日本語のホームラン実況。何を言っているかわからないけど、私を信じてくれ。見逃し厳禁だ」と投稿し、言葉の壁を越えた実況の熱量に太鼓判を押した。

北川氏はサッカー・セリエAなどの実況でも知られ、SNSで話題になることも多い。村上のポストシーズン初アーチをきっかけに、米国でも脚光を浴びる形となった。（Full-Count編集部）