自分が出産した男の赤ちゃん2人を窒息させて殺害し、遺体を自宅の押し入れに隠したり、用水路に遺棄したりしたとして、福岡県大川市の29歳の女が逮捕されました。警察が5日に発表しました。



殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、福岡県大川市の梅崎美明容疑者（29）です。



梅崎容疑者は去年6月中旬、福岡県大川市の自宅で、出産してまもない男の子の胸付近を太ももで挟んで絞め、窒息させて殺害し、押し入れに隠した後、ビニール製の袋に入れて市内の用水路に遺棄した疑いです。





この事件をめぐっては、去年6月27日、福岡県大川市新田で「水門を清掃中に赤ちゃんの遺体のようなものを発見した」と作業員から110番通報がありました。



現場は筑後川に流れ込む用水路の水門です。



警察が駆けつけ、生後まもないへその緒がついた男の赤ちゃんを発見し、現場で死亡を確認しました。衣服は身につけていませんでした。