宮内庁の公式インスタグラムが9月28日に公開した、天皇、皇后両陛下の記念写真に136万超のいいねが付きました。天皇陛下のスマートフォンを使って、側近が撮影した写真だと分かると、ネット上では「陛下、スマホをお持ちなんですね」「自然な笑顔がすてきです」などの反応が相次ぎました。



【写真】天皇陛下のスマホを使い、側近が撮影 （実際の画像）

写真は9月20日、両陛下が愛知・ジブリパーク内「ジブリの大倉庫」を視察した際に撮影されたもの。両陛下はカメラに向かって自然な笑顔を見せ、映画「となりのトトロ」のネコバスに乗って窓から顔を出したり、映画「千と千尋の神隠し」の展示では、カオナシと並んで腰掛けたり。



宮内庁は、まいどなニュースの電話取材に対し、2枚とも「陛下がお使いのスマートフォン」で撮影したと説明。天皇陛下のスマートフォンを側近が受け取り、両陛下の姿を収めました。



天皇陛下が同所でスマートフォンを取り出されたことは、ネット上でも話題になっており、SNSでは「陛下、スマホをお持ちなんですね」「どちらのスマホをお使いなんだろう」「機種が気になります」「側近の方の写真の撮り方がお上手」「写真は愛子さまにも見せられたのかな？」「待ち受け画面は何なんだろう」「スマホカバーはつけているのかな」などと相次いで投稿されました。



また、両陛下の表情に対し「自然な笑顔がすてきです」「両陛下が楽しそうで何よりです」といった声もありました。



同投稿へのいいねの数は10月5日現在、約136万。2024年4月1日のアカウント開設以来、最高記録を更新しました。



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宮内庁公式インスタグラムのフォロワー数は248万人（10月5日現在）。過去の投稿では、2024年の栃木県・御料牧場でのタケノコ掘り（69万いいね）、2025年の静岡県・須崎御用邸での海水浴（62万いいね）の人気が突出しています。いずれもご一家のオフショットで、素に近い自然な表情に人気が集まっていることが分かります。