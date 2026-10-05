愛犬に話しかけていて、ふと見たら足元に広がっていた「まさかの光景」が反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、「声出して笑った」「私も経験あるｗ」といったコメントの他、1万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『足元に愛犬がいる』ので、話しかけていた結果→ふと目を向けたら…思わず吹き出す『まさかの光景』】

「足元にいたワンコ」の正体は…？

Threadsアカウント「m_yuki610」に投稿されたのは、足元にトイプードルの「うめ」ちゃんがいると思って話しかけていた飼い主さんが目にした「まさかの光景」。

喋っていた飼い主さんがふと下を見ると、うめちゃんだと思っていたのはまさかのタオル。丸みをおびた形に畳まれたタオルは、白くてモコモコしているうめちゃんに瓜二つだったのです。

モコモコのワンコたち

伏せをしたところを上から見ると、本当にタオルとそっくりなうめちゃん。話していたのが全部独り言だったと気付いた瞬間の飼い主さんの気持ちを思うと、なんだか切なくなってしまいます。

お食事処や滝など、飼い主さんや同居犬の「むぎ」ちゃんと色んな場所へのお出かけを楽しんでいるうめちゃん。滝の前で見せる2匹の笑顔は、癒し効果抜群です。

笑顔で毎日を楽しみます！

毎日のお散歩も、楽しそうな笑顔で存分に満喫している2匹。飼い主さんはそんな2匹への感謝でいっぱいで、思わず「おやつあげるね」の言葉が出てしまうよう。

お休みの日には一緒にくつろいだりと、2匹は飼い主さんと一緒に毎日を楽しんでいる様子。笑顔で過ごすモコモコの2匹を見ていると、自然と笑顔になってしまいます。

投稿には「声出して笑った」「私も経験あるｗ」「独り言で草」「色合いといい形といい…こりゃ完璧」「自分も米袋に話しかけてたことある」といったコメントが寄せられています。

うめちゃんとむぎちゃんの愉快な日常は、Threadsアカウント「m_yuki610」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「m_yuki610」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。