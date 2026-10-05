赤ちゃんが泣いていたら、ワンコが心配して様子を見にきて…？まるでお母さんのように子守りをしてくれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万7000回再生を突破。「優しいお兄ちゃん」「素敵なベビーシッター」「種を超えた愛情のかたち」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが泣いていると『大丈夫？』と近づいてくる犬→何かあるとすぐに駆け付け…あまりにも尊い『母性溢れる光景』】

泣いている赤ちゃんを心配するワンコ

TikTokアカウント「mugishiba1」に投稿されたのは、柴犬の「むぎ」くんと赤ちゃんの尊い日常の一コマです。ある日、赤ちゃんが泣いていたら、むぎくんがトコトコと近寄ってきたそう。そして赤ちゃんのそばに腰を下ろし、「どうしたの？大丈夫？」と様子をうかがい始めたといいます。

なんでもむぎくんはとても優しいお兄ちゃんで、日頃から赤ちゃんに何かあるたびに心配して駆けつけてくれるのだとか。

母性溢れる光景に感動

赤ちゃんが泣き止んだ後もむぎくんはそばを離れようとせず、そっと寄り添いながら見守り続けてくれたそうです。

眠っている赤ちゃんの頭を愛おしそうにペロペロ舐めたり、クンクン匂いを嗅いで異常がないかチェックしたり、じっと寝顔を見ていたりする場面も。その慈愛に満ちた姿は、もはやお兄ちゃんというよりお母さんのよう…！あまりにも尊い光景に、心が温かくなります。

飼い主さんもむぎくんの行動や仕草を見て、「男の子だけれど母性のようなものがあるのかな？」と感じることが多々あり、その優しさや愛情深さに心から感謝しているそうですよ。これからもむぎくんは第二の母のような気持ちで、赤ちゃんの成長を温かく見守っていてくれることでしょう。

この投稿には「可愛すぎる」「優しさが溢れている」「わー泣ける。カッコいいぞお兄ちゃん犬」「僕が守るからねって言ってそうですね」「見てるだけで幸せ」といったコメントが寄せられています。

三兄妹の微笑ましい日常

お家には1歳の男の子もいて、いつもむぎくんと一緒に楽しそうに遊んでいるのだとか。「僕のだよ！」「いや、僕の！」と、永遠にボールの取り合いをしていることもあるという2人。本当の兄弟のように仲良しな姿が、なんとも微笑ましいです。

またむぎくんが赤ちゃんと男の子を2人同時に見守ってくれていることもあり、その時はとても優しいお目目をしているといいます。これからも三兄妹が仲良く健やかに育ち、幸せ溢れる日々を過ごせますように。

むぎくんとお子さんたちの仲良しで可愛い姿や心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mugishiba1」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugishiba1」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。