「ベッドの下に白い玉のようなものが点々と落ちてる……？ と思ってのぞき込んだら全然猫の手足だった」ーー。



【写真】白い玉の正体はーーベッド下で猫さんがゴロン

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな注目を集めています。ベッドの下から床に向かって白くて丸いものがポツ、ポツ…。まるで小さな毛玉でも転がっているようですが、のぞいてみるとーー。



そこには、「オニャンコ」ちゃん（推定9歳・女の子）の姿が。前足も後ろ足も投げ出し、床にぺたーんと寝そべっていました。



この写真が公開されると11万件超のいいねが集まり、



「かわいい（笑）」

「あるあるで笑った」

「妖精たんの落とし物かなと思った」

「ベッドの下に落ちてる白玉でこんなかわいいの初めて見た」



など、その意外な正体に笑みがこぼれた人からの声が寄せられました。



初めての光景に飼い主さんびっくり

飼い主の、ちゅみさん（@chumikkkk）によると、この日は外出の支度でバタバタしていたそう。そんな中、ふと目に入ったのがベッドの下に点々とのぞく白いものだったといいます。



「毛玉のようにも見えるけど、そんなぬいぐるみは持っていないし…と困惑しながら覗き込むと、『手足』を投げ出して寝そべる猫でした」



オニャンコちゃんは直前まで、カーテンの裏で日向ぼっこをしていたのだとか。いつの間にかベッドの下へ移動し、ひんやりとした床で涼んでいたようです。



「数年前に現在の家へ引っ越してから、猫はよくカーテンの裏で日向ぼっこをし、そのあとベッドの下で涼むこともあります。ただ、足先だけが見えている状態は初めてだったので、まったく猫だとは思いませんでした」



得体の知れない「白い玉」を前に、飼い主さんも最初は少し警戒したそう。しかし、恐る恐る近づいた先で待っていたのは、のんびりくつろぐ愛猫でした。



「好奇心と警戒心を抱きながら近づいたところ、猫がのんびりしていたので、気が抜けて笑ってしまいました」



最近ハマっている「くつろぎスポット」は？

正体がわかれば、もう怖くありません。「そこにおったんやね」と笑いながら声をかけ、そのまま外出した飼い主さん。しばらくして帰宅すると、今度はオニャンコちゃんが「ニャー」と鳴きながら出迎えてくれたそうです。



ふだんのオニャンコちゃんは、猫じゃらしが大好き。1日に何度も「遊ぼう」と誘ってくる一方で、抱っこやふわふわしたクッションは少し苦手なのだとか。



「座布団や硬めのマットを好む安定志向の猫です。最近は、緩衝材のプチプチの上でくつろぐのも好きなようです」



ふわふわよりも、しっかりした寝心地がお好みのオニャンコちゃん。ベッドの下からのぞいた小さな「白玉」は、そんな彼女らしいくつろぎ方が生んだ、なんともかわいらしい落とし物だったようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）