男を磨く合宿で、人間関係に限界を感じて号泣する19歳の男性に対し、コーチが「プライド高すぎ」と容赦なく一喝する場面があった。

【映像】号泣の19歳大学生を人気YouTuberが一蹴

「人生を本気で変えたい」と願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていくコーチングリアリティーショー『男磨きハウス2 #8』（ABEMA）が、10月1日に放送された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

合宿も終盤に差し掛かった11日目は、メンバーを3人ずつに分け、『男磨きに禁欲は必要か？』をテーマにディベート対決が行われた。

「賛成チーム」として相手の反論を想定する作戦会議の中で、大手IT企業に勤務するハイスペック帰国子女の日高（33）が「主張の前提となる定義」の必要性を訴える。しかし、得意のカウンター戦法をしたい自称・生態系活動家の大学生・たつろう（19）は「先に主張して潰されるの不利じゃん」と不満げな態度をあらわにし、しまいには「勝手にやってくれ」と言い放ったことで、日高もヒートアップ。さらにたつろうが「話通じないわコイツ」とつぶやいたことをきっかけに、胸ぐらを掴んでの取っ組み合いに発展した。

その後、仲裁が入ったものの、「協調性のなさ」を指摘されたたつろうは「もうわかったでしょ、俺は1人で生きていくんだよ。感情としてはもうお前らと話したくない。お前達と絶交したい」「もう関係を元に戻すことはできないと思うから。俺はもうお前らと話せる自信がない……」と視線を落とした。

そこに現れたジョージは、場を一度落ち着かせると、「何で嫌いなの？」と問う。これにたつろうは「理由はわからないです」と答えたが、ジョージは「それじゃ嫌いとは言えない。嫌いなものには理由があるから」と指摘。

メンバーから「言いたいこと言っちゃえよ」「全部言えよ」と促される中、たつろうは「これは俺の問題なんですよ。俺がもうみんなと話せないから……」と話しながら、「クソッ……」と嗚咽を漏らす。続けて、「僕の性格上、1回揉めた人とはもう二度と関係を戻すことができない」という弱さを明かした。

これを受け、静かに話を聞いていたジョージは「全部見てて思うんだけど、プライド高すぎ。エゴとプライド、全部それのせい」とバッサリ一蹴。「自分が悪いなら『悪かったです』『変わります』。この素直さが足りない。それができないから、意見が違うと『嫌い』『こいつらともう絡まない』ってして問題解決しようとする。でもそれで問題は解決できてない」と厳しい言葉を投げかけた。

「それが弱さなんじゃないの？それを打ち消しに来たんじゃないの？」と問われたたつろうは、「ここで俺が何を言うべきかもわかってる、わかってます」と苦悩の表情を見せる。また、ジョージから合宿継続の意思を委ねられ、「ここで帰るか、向き合うか、少し考えさせてください」とし、継続の明言は避けたのだった。