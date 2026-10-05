台風25号が千葉県を襲ってから、およそ2週間。土砂崩れや冠水が今も住民を苦しめている。今も残る、被害の実態を取材。苦悩する住民の生活を追った。

■道には大量の土砂、車は通れず

千葉県・市原市--。台風から2週間近く。いまだ被害に苦しんでいる場所があるという。

記者「左側は土砂が崩れてきていますね」

道路を進むと、「車両通行止」の看板が。車では通れない。徒歩で一本道を進んでいくと--。

「この先、完全にぬかるんでますね。奥の方を見ても土砂や木が崩れているのが確認できます」

道には、大量の土砂が流れ込んでいた。この先にあるのは、市原市・大蔵という地域。およそ10世帯が暮らしている。

別にもう1本、この地域に続く道があるが、大きく崩落し通れないという。

今、どんな状況なのか。見回りに行くという消防団員に撮影してもらった映像を見てみる。ぬかるんだ道を進むと。左側には、土砂崩れに巻き込まれた消防車が。電柱は傾いている。

土砂が迫る道を進むこと、およそ5分。家が見えてきた。電気はついているようだ。現在は、電源車両がきているため、電気は使えているという。

撮影してくれたのは、消防団員の佐久間勝広さん。

「自分もここの道何回も通るんですけど、なかなか今まで見たことないくらい崩れたんだなって。町会長さんとかと話してきたんですけど、『なかなか大変な状況だ』と話していましたね」

■停電長期化 その日食べる分だけ買い出し

台風25号が千葉県を襲ってから、およそ2週間。今も残る、被害の実態を取材。苦悩する住民の生活を追った。

消防団員の佐久間さん。台風被害を受けた地域の見回りを続けているが、千葉県市原市の本人の自宅も、大雨の影響を受けている。

「電気ついてないです、まだ」

2歳と8歳の息子、そして夫婦の4人で暮らす家。実は大雨に見舞われた先月21日からずっと、停電が続いていた。

停電5日目（9月25日）に取材した時には…。

「子どもたちが疲弊してドーンとしたら嫌なので、暗い中で楽しくやりたい」「1週間くらいならなんともない ですよ。頑張れば」

だが、電気が使えなくなって、この日で11日目。

「やっぱり大変ですよ。1週間くらいなら楽しく過ごせるけどなかなかね」

生活にも大きな影響が出ていた。特に大変だというのが、冷蔵庫が使えないため、作り置きができない。仕事の合間にスーパーへ通い、その日食べる分だけを買う日々が続いていた。

午後5時。車でスーパーに買い出しへ。

長男「トマト！」

父「トマト！きょう限りだから2個のトマト！」

普段、一度に6個買うというが、きょうは2個だけ。買い出しを終え、帰路につく。

もう少しで家に着くころ、佐久間さんが“あること”に気づいた。

父「あれ、街灯がついていますね」

前日までは真っ暗だった道に、明かりがともっている。

母 「明るいねなんか」

父 「明るい！ ここもついてるわ。まじで？」

自宅の電気も、復旧したのか。

父「つけてみていい？ つけまーす！」

長男「はい！」

一同「うわ～！最高！！」

父「めちゃくちゃ電気明るい！ 最高！！」

実に10日ぶりに戻った電気。生活用水は井戸水を電動のポンプでくみあげているため、停電中は水も使えなかったが……。

父「水出るかな。出る～！水出る～～～！！」

さっそく買ってきた食材を調理。

一同「いただきます」

父「復旧かんぱーい！」

明かりのもとで食べる夕食は……。

長男「(停電の間は)さみしかったけど。今はみんなと話して食べているからいつもの生活に戻ったなと思う」

ごはんのあとは。お風呂へ。日常が、少しずつ戻ってきた。

■「冠水している場所だけが別世界みたい」

千葉県北部にある白井市。いまだ冠水の被害が続いている。住宅街でも住民は、不便な生活を余儀なくされている。

記者「（住民が）長靴で出てきました」

自宅前の道路が冠水しているため、毎日、長靴で出かけているという。

住民「これは日常じゃない。本当に冠水している場所だけが別世界みたいで」

さらに取材を進めると。

記者「こちら奥まで梨の農園ということですが、全部水につかってしまっていますね」

収穫間近の梨が、いたるところに。度重なる大雨でくぼんだ場所に水がたまり、引かなくなっているという。

翌日、ふたたび梨農園を訪ねると、梨農家の方に話を聞くことができた。友人からボートを借りて、被害を受けていない梨だけ収穫するという。梨のすぐ近くまで水が迫り、農園の奥まで冠水していた。

--結構とれましたか

梨農家「やっぱり腐った梨が多い。もし水が引かなかったら根っこがやられて木がだめになっちゃう。どの程度早く水がはけてくれるのかにかかっていますね」

市は、24時間体制で排水作業を続けているが、1週間ほどかかるという。

（10月3日放送『追跡取材 news LOG』より）