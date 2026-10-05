「戻りたいなら戻ってくればいい」ポルトガル代表指揮官が途中離脱のＣ・ロナウドに言及「簡単に解決できる問題だ」
ポルトガル代表は現地時間10月４日、UEFAネーションズリーグでノルウェー代表と対戦し、２－１で勝利した。 これでポルトガルは４連勝。リーグＡグループ４の首位を快走し、ネーションズリーグ連覇に向けて好スタートを切っている。
指揮官の起用法に不満を募らせて離脱したと言われるＣ・ロナウドについて、ジェズス監督は「これからどうなるか分からない。私にはまだ何とも言えない状況だ」としながらも、復帰を受け入れる姿勢を示した。「彼は次の代表招集までに、自分のキャリアを決めなければならない。もし代表に戻りたいなら、いつでも戻ってくればいい。今回、起こったことは単なるボタンのかけ違いで、簡単に解決できる問題だ。いつ解決するかは分からないが、様子を見てみよう」 C・ロナウドが代表で記録した234試合出場・146得点はいずれも同国歴代最多。長年ポルトガルを牽引してきたレジェンドが遺恨を残したまま去るという結末は、誰も望んでいないだろう。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
そして試合後には、ジョルジュ・ジェズス監督が、代表を途中離脱したクリスティアーノ・ロナウドに言及した。ポルトガルの『A BOLA』紙が報じている。
指揮官の起用法に不満を募らせて離脱したと言われるＣ・ロナウドについて、ジェズス監督は「これからどうなるか分からない。私にはまだ何とも言えない状況だ」としながらも、復帰を受け入れる姿勢を示した。「彼は次の代表招集までに、自分のキャリアを決めなければならない。もし代表に戻りたいなら、いつでも戻ってくればいい。今回、起こったことは単なるボタンのかけ違いで、簡単に解決できる問題だ。いつ解決するかは分からないが、様子を見てみよう」 C・ロナウドが代表で記録した234試合出場・146得点はいずれも同国歴代最多。長年ポルトガルを牽引してきたレジェンドが遺恨を残したまま去るという結末は、誰も望んでいないだろう。構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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