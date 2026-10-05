山田涼介「待たせたな！」 5ヵ月間限定で『オールナイトニッポンPremium』のレギュラーに！
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）のソロラジオレギュラー番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、再びニッポン放送ほかにて11月7日より毎週土曜19時に放送されることが決まった。
【写真】山田涼介、どの時代でもかっこいい！ 大河ドラマで髷姿
昨年4月に特別番組として初めて放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。その後、山田涼介初のレギュラーソロラジオ番組として、11月から3月の5ヵ月間限定で放送していた。
リスナーからの反響を受け、今年は4月、6月、8月に特別番組を放送。自身初のソロドームツアーや、アジアツアーに挑む中、番組の生放送では、意気込みや決意が語られた。また、番組ではレギュラーコーナーの復活や特番ならではのコーナーも。番組のハッシュタグ「＃山田涼介ANNP」はSNSでトレンド1位を獲得した。
今回、満を持してレギュラー2ndシーズンに突入する『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。11月～2027年3月の5ヵ月間限定のレギュラー番組で、毎週土曜19～21時にオンエアされる。
山田は「かえってくるぞー！待たせたな！だーともとともに楽しみたいとおもいます」と、番組リスナーの「だーとも」に呼びかけた。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、ニッポン放送ほかにて11月7日より毎週土曜19時放送。
【写真】山田涼介、どの時代でもかっこいい！ 大河ドラマで髷姿
昨年4月に特別番組として初めて放送された『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。その後、山田涼介初のレギュラーソロラジオ番組として、11月から3月の5ヵ月間限定で放送していた。
今回、満を持してレギュラー2ndシーズンに突入する『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』。11月～2027年3月の5ヵ月間限定のレギュラー番組で、毎週土曜19～21時にオンエアされる。
山田は「かえってくるぞー！待たせたな！だーともとともに楽しみたいとおもいます」と、番組リスナーの「だーとも」に呼びかけた。
『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』は、ニッポン放送ほかにて11月7日より毎週土曜19時放送。