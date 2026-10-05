「ぷよぷよ」金メダルの11歳栗原悠輝 学校生活は「そこまで変わらない」アジア大会報告会
愛知・名古屋アジア大会に出場したeスポーツの日本代表が5日、都内で報告会を開いた。パズルゲーム「ぷよぷよ」で大会史上最年少で金メダルを獲得した11歳の「ゆうき」こと栗原悠輝（東京ヴェルディ）はメダルを首から提げて登壇。「たくさんの“おめでとう”という言葉をいっぱいもらいました」と話した。
学校の友人には金メダルを見せ、祝福を受けた。「おめでとうとはめっちゃ言われますけど、そこまで変わっていないです」と学校生活は普段通りという。「宝石」を希望していた金メダルの“ご褒美”は「まだ。分からないです」と話した。
アジア大会後も毎日1～2時間練習に打ち込んでおり、「今の自分はもう少し強くなれると思う。もっと上を目指して頑張りたい」と今後を見据えた。ゆうきの金メダル獲得の快挙で「ぷよぷよ」の注目度は上昇中。「自分がぷよぷよを始めて5年。逆に言えば5年でアジア大会で優勝できたということで、誰でもいっぱいやれば強くなれるゲームではあると思う。いっぱい練習して強くなってほしい」と言い、「世界にもっと強い選手が出てきたら、対戦するのが楽しい。eスポーツをやる人が増えたらいい」と人気拡大を願った。
eスポーツは前回の23年杭州大会から正式種目に採用された。今大会の日本代表は7種目9タイトルに出場し、金2個、銀2個、銅1個の計5個のメダルを獲得した。