『もうパパ！』原菜乃華、“かわいい弟たち”と3ショットに反響
女優の原菜乃華が4日にInstagramを更新。主演ドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）で共演する子役とのオフショットを披露すると、ファンから「愛おしすぎる」「可愛すぎる」といった声が集まった。
【写真】原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！
『もうパパ！』は『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。本作で原は動画配信サイトの家族系チャンネルの看板娘・多良山紀子を演じていて、紀子の二人の弟、空賀と賢三を子役の笹本旭とあおが演じている。
原が主演ドラマの放送直前に「かわいい弟たちと」と投稿したのは『もうパパ！』のオフショット。複数公開されている写真には、原が子役たちと仲良く笑顔で並ぶ姿が収められている。
この投稿にファンからは「愛おしすぎる」「紀子ちゃんも弟くんたちも可愛すぎる」「お姉ちゃんしてるなのちゃん大好き」などの反響が寄せられている。
■原菜乃華（はら なのか）
2003年8月26日生まれ。東京都出身。子役としてキャリアをスタートし、2021年にドラマ『真犯人フラグ』（日本テレビ系）に出演し、2022年には長編アニメーション『すずめの戸締まり』では主人公役で声優に初挑戦。2026年10月期は『もうパパ！』の他に『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』（テレビ朝日系）にも出演。作間龍斗とダブル主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』の公開も待機中。
引用：「原菜乃華」Instagram（@nanoka_hara_official）
【写真】原菜乃華、幼少期から可愛すぎ！
『もうパパ！』は『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による、SNS社会の光と影を映し出す完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。本作で原は動画配信サイトの家族系チャンネルの看板娘・多良山紀子を演じていて、紀子の二人の弟、空賀と賢三を子役の笹本旭とあおが演じている。
この投稿にファンからは「愛おしすぎる」「紀子ちゃんも弟くんたちも可愛すぎる」「お姉ちゃんしてるなのちゃん大好き」などの反響が寄せられている。
■原菜乃華（はら なのか）
2003年8月26日生まれ。東京都出身。子役としてキャリアをスタートし、2021年にドラマ『真犯人フラグ』（日本テレビ系）に出演し、2022年には長編アニメーション『すずめの戸締まり』では主人公役で声優に初挑戦。2026年10月期は『もうパパ！』の他に『アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～』（テレビ朝日系）にも出演。作間龍斗とダブル主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』の公開も待機中。
引用：「原菜乃華」Instagram（@nanoka_hara_official）