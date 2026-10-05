“かわいすぎる”卓球女子22歳、透明感あふれる最新ショット 「ご報告」に祝福の声
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が4日までにInstagramを更新。透明感のある近影を披露し、ファンに“報告”すると、ファンから「嬉しい！！！」「一段と綺麗になった」などの声が集まっている。
【写真】“かわいすぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
卓球で全国大会に出場するほどの実力者として知られる菊池は、一方でタレント活動も展開していて雑誌グラビアなどにも挑戦。“かわいすぎる卓球女子”としてネットからの支持を集めていた。
そんな彼女が「ご報告です」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはロングヘアで白ブラウスを身に付けた菊池の姿が収められている。
投稿の中で菊池は「この度株式会社MUに所属させていただくことになりました」とつづり「これから新たなことにも挑戦し、一つ一つの経験や出会いを大切にしながら、一歩ずつ成長していけるよう、より一層頑張ってまいります」と意気込みを明かしている。株式会社MUは、数々のドラマで主演を飾る波瑠らが所属する芸能プロダクションだ。
菊地の投稿にファンからは「嬉しい！！！たくさん活躍してくださいね」「大人ひなさん今後楽しみですね」「また一段と綺麗になったね！」といった反響が寄せられている。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）
【写真】“かわいすぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
卓球で全国大会に出場するほどの実力者として知られる菊池は、一方でタレント活動も展開していて雑誌グラビアなどにも挑戦。“かわいすぎる卓球女子”としてネットからの支持を集めていた。
投稿の中で菊池は「この度株式会社MUに所属させていただくことになりました」とつづり「これから新たなことにも挑戦し、一つ一つの経験や出会いを大切にしながら、一歩ずつ成長していけるよう、より一層頑張ってまいります」と意気込みを明かしている。株式会社MUは、数々のドラマで主演を飾る波瑠らが所属する芸能プロダクションだ。
菊地の投稿にファンからは「嬉しい！！！たくさん活躍してくださいね」「大人ひなさん今後楽しみですね」「また一段と綺麗になったね！」といった反響が寄せられている。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）