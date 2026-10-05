東宝シンデレラ“最年少グランプリ”から4年、ヘアメンテでさらさらロングに 「嬉しかった」ことも明かす
女優の白山乃愛が4日にInstagramを更新。ロングヘアの近影を披露すると、ファンからは「かわいい～！」「髪サラサラ」といった反響が寄せられた。
【写真】東宝シンデレラ最年少グランプリ、すっかり“お姉さん”になった最新ショット
2022年の第9回「東宝シンデレラ」オーディションで歴代最年少の10歳3か月でグランプリを受賞し、芸能界入りを果たし、現在14歳の白山。そんな彼女が「久しぶりに美容室でメンテナンスしてきました♪」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアの白山がカメラに笑顔を見せる様子が収められている。
投稿の中で白山は「「髪も身長も伸びたね」と言っていただいて、なんだか嬉しかったです」と明かしつつ「髪もサラサラに仕上げてくださって美容室のあとはやっぱり気分が上がります♪」とコメント。
彼女のロングヘア姿に、ファンからは「髪もとても似合っててかわいい～！」「私の憧れです！尊敬」「髪サラサラで綺麗」などの声が集まっている。
■白山 乃愛（しろやま のあ）
2012年7月11日生まれ。埼玉県出身。2022年開催の第9回「東宝シンデレラ」オーディションで最年少グランプリを受賞し芸能界入り。2023年4月期放送のドラマ『Dr.チョコレート』（日本テレビ系）でヒロインを演じると、以降、ドラマ『スカイキャッスル』や映画『秒速5センチメートル』などの話題作に出演。10月スタートのドラマ『いろはの恋は時代をかける』（TBS系）にも出演している。
引用：「白山乃愛」Instagram（@noa_shiroyama_official）
【写真】東宝シンデレラ最年少グランプリ、すっかり“お姉さん”になった最新ショット
2022年の第9回「東宝シンデレラ」オーディションで歴代最年少の10歳3か月でグランプリを受賞し、芸能界入りを果たし、現在14歳の白山。そんな彼女が「久しぶりに美容室でメンテナンスしてきました♪」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ロングヘアの白山がカメラに笑顔を見せる様子が収められている。
彼女のロングヘア姿に、ファンからは「髪もとても似合っててかわいい～！」「私の憧れです！尊敬」「髪サラサラで綺麗」などの声が集まっている。
■白山 乃愛（しろやま のあ）
2012年7月11日生まれ。埼玉県出身。2022年開催の第9回「東宝シンデレラ」オーディションで最年少グランプリを受賞し芸能界入り。2023年4月期放送のドラマ『Dr.チョコレート』（日本テレビ系）でヒロインを演じると、以降、ドラマ『スカイキャッスル』や映画『秒速5センチメートル』などの話題作に出演。10月スタートのドラマ『いろはの恋は時代をかける』（TBS系）にも出演している。
引用：「白山乃愛」Instagram（@noa_shiroyama_official）