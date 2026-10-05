大好きなおばあちゃんに会えたものの、妹ちゃんにも優しくするおばあちゃんにヤキモチを妬いてしまったわんちゃん。その可愛らしいヤキモチの光景が、再生回数7万回を超える反響を呼んでいます。投稿には、「ワガママなわんちゃんメッチャ可愛い♡」「甘えるのが上手ですね」と温かいコメントが寄せられています。

【動画：おばあちゃんが家にきて、孫を撫でた結果→大型犬が嫉妬して…『私も見て！』甘えん坊すぎる光景】

妹ちゃんを撫でるおばあちゃんにヤキモチ！

わんちゃんの可愛い『ヤキモチ』の光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ゴールデンエマの飼い主出雲』。その日、ゴールデンレトリバーの『エマちゃん』のおうちにおばあちゃんが遊びに来てくれたそう。

おばあちゃんのことが大好きなエマちゃんは大喜びですが…妹ちゃんが生まれたため、エマちゃんはおばあちゃんを独り占めできなくなってしまったとのこと。

自分だけを見てほしいエマちゃんは、妹ちゃんのお腹も撫でてあげるおばあちゃんの優しさに、思わずヤキモチを妬いてしまうのでした。

撫でるのをやめると…

そんなエマちゃんの姿を見て、エマちゃんのこともたくさん撫でてあげるおばあちゃん。しかし、少しでも撫でる手を止めると…エマちゃんは「撫でて」と訴えかけるように、おばあちゃんを凝視。

そんな自分の感情に素直なエマちゃんの姿に、近くにいた飼い主さんも思わず温かな笑いがこぼれてしまったそう。おばあちゃんも、「一生なでてないといけないじゃん」と、困ったような嬉しいような声をあげるのでした。

そんな大好きなおばあちゃんを独り占めしたいエマちゃんの光景が、投稿を見た人に「エマちゃん大満足してますね」「上目遣い可愛すぎる」「一生撫でてあげてください♡」と、温かい気持ちを届けています。

いつもはとっても優しいお姉ちゃん♪

大好きなおばあちゃんにはそんなヤキモチ妬きな姿を見せていたエマちゃんですが、普段は妹ちゃんの面倒を見てくれるとても優しいお姉ちゃんなのだとか。ある日、ママが妹ちゃんに「わっ！」と手を近づけて遊んであげていると…

ママが妹ちゃんにイタズラをしていると思ったのか、身を乗り出して妹ちゃんをかばい始めるエマちゃん。

「大丈夫。いじめてないよ」と教えてあげても、妹ちゃんに手を近づけると妹ちゃんのお腹の上にアゴを乗せて、妹ちゃんを守る姿勢を崩さなかったそう。

大好きな人たちに構われている妹ちゃんにヤキモチを妬いてしまうこともあるけれど、やっぱり誰よりも真っ先に妹ちゃんを助けに向かう優しいエマちゃんなのでした。

Instagramアカウント『ゴールデンエマの飼い主出雲』では、そんな愛情いっぱいの家族たちと一緒に暮らすお姉ちゃん犬『エマちゃん』の日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゴールデンエマの飼い主出雲」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。