2024年度の不登校の小中学生が35万人を超え、過去最高となった。その裏では、不登校児のケアが母親に偏りがちな実態や、夫婦間の役割分担が抱える課題がある。

【映像】感情が爆発…不登校児を持つ母親（漫画より）

ニュース番組『わたしとニュース』では、専門家と共に背景を深掘りした。

不登校の子どもを持つ母親でもあり、YouTubeでメンタルヘルスに関する発信をしている精神科医さわさん。シングルマザーで勤務医をしているときに、小1の娘が学校に行きたがらなくなったのだという。

「付き添い登校で校門まで連れて行くもなかなか離れられなかったり、でも離れられる日もあったり、泣き叫ぶ娘を無理やり置いていくこともあったり。小学校1年生の夏休み入る前くらいから、徐々に“登校しぶり”が始まった」（精神科医・さわさん、以下同）

「周りのスタッフが『学校行けなかったら連れてきたらいいよ』と言ってくれて本当にありがたかったし、涙が出るぐらいうれしかったが、中には『目障りだ』みたいな感じで言われたことも、本当にごくわずかだがあった」

「子どもを連れて行けて、自分も子どもも安心していられる居場所って、どこだろうと考えたときに、もう開業しか思いつかなかった」と話すさわさん。娘の居場所をつくるためにも、勤務医を辞めて開業を選択した。

夫婦間の偏る負担や退職率…一体なぜ？

NPO法人「キーデザイン」の調査によると、子どもが不登校になった母親の約20％、5人に1人が退職を余儀なくされていることがわかった。父親は0.74％にとどまり、約30倍の差がある。不登校対応の負担が、母親に著しく集中していることを示している。

番組でハレバレンサーを務める、東京大学IncluDE准教授の中野円佳氏が行った、不登校児を持つ1286人の親を対象とした調査では、「配偶者よりも付き添いや食事の準備などをしていると感じるか」という問いに対し、母親の約80％が「そう思う」と回答した。一方で、父親も50％超が「そう思う」と答えている。

回答した父親はもともと当事者意識が高い層でありつつも、双方が「自分の方がやっている」と感じることが夫婦間のすれ違いを生む背景にあるという。

「普通の家事や育児の分担と同じで、相手がやっている部分はなかなか見えにくい。さらに不登校の場合は、一方が『大したことない』とどーんと構え、もう一方が『何かしなきゃ』とキリキリ焦るなど、夫婦間で方針が違うこともある。夫婦のバランスをとるのは非常に難しいところ」（中野円佳氏、以下同）

さらに中野氏は、不登校の状態によって親に求められる役割が多様に変化し、それが負担感に直結すると説明する。

「実は、全く学校に行かない子の方が親の負担が少ないこともある。行ける日もある状態だと、『今日はどうするのか』と毎朝悩み、送迎が必要になるなど、状態によって親の役割が大きく変わってくる。学校とのやり取りに加え、カウンセラーや通院、家での学習支援、昼食の準備なども必要だ。場合によっては、自傷行為の懸念から目を離せない場合もあり、負担の度合いは多様でケースバイケースだ」

こうした多様なケアの負担が、なぜ母親に偏りがちなのだろうか。中野氏は日本の働き方の構造的な問題を挙げた。

「今の日本は父親がフルタイムで働き、母親の方が初めから柔軟な勤務体系にしているカップルが多く、母親が家でケアをする側になりがち。調査中ではあるが、メンタルケアや日々のコミュニケーションはお母さんが担い、卒業後の進路や高校の説明会などにはお父さんも関わる、といった傾向も見られる」

（『わたしとニュース』より）