なにわ男子・高橋恭平主演『山口くんはワルくない』、甘酸っぱい恋愛模様を再び U-NEXTで配信開始
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』が、きょう5日から動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信を開始した。
【場面写真】“反則級ギャップ”が魅力な高橋恭平
今作は、斉木優氏の人気コミックを実写化した青春ラブストーリー。コワモテな見た目だけども優しく一途な転校生・山口くんと、恋に夢見る女子高生・皐の、どこまでも甘酸っぱくかわいらしい恋愛模様を描く。
6月5日に劇場公開され、公開3日間で動員約6.5万人、興行収入約9000万円と、新作映画の中で第1位をマーク。10～20代の若年層を中心に人気を博した。
そして、今作の魅力は高橋が魅せる“反則級ギャップ”。一見怖そうに見えて、実は誰よりも不器用で思いやりにあふれる主人公・山口飛鳥を熱演した。
また、甘酸っぱい恋愛模様はもちろんのこと、登場人物全員が純粋で優しく、どこまでも多幸感に満ちた平和な世界観も見どころのひとつ。山口くんに寄り添うヒロイン・皐役の髙橋ひかるが魅せる真っ直ぐでかわいらしい表情や、物語に予想外の展開をもたらす石崎役・岩瀬洋志のコミカルでミステリアスな好演など、ハマり役なキャストたちの掛け合いは、見応えたっぷり。
コワモテな山口くんがクラスメイトたちと絆を深めていくほほ笑ましい様子や、皐、山口、石崎が織りなす奇妙で愛おしい三角関係など、観る人の心を温かく満たすストーリーを展開する。
【場面写真】“反則級ギャップ”が魅力な高橋恭平
今作は、斉木優氏の人気コミックを実写化した青春ラブストーリー。コワモテな見た目だけども優しく一途な転校生・山口くんと、恋に夢見る女子高生・皐の、どこまでも甘酸っぱくかわいらしい恋愛模様を描く。
6月5日に劇場公開され、公開3日間で動員約6.5万人、興行収入約9000万円と、新作映画の中で第1位をマーク。10～20代の若年層を中心に人気を博した。
また、甘酸っぱい恋愛模様はもちろんのこと、登場人物全員が純粋で優しく、どこまでも多幸感に満ちた平和な世界観も見どころのひとつ。山口くんに寄り添うヒロイン・皐役の髙橋ひかるが魅せる真っ直ぐでかわいらしい表情や、物語に予想外の展開をもたらす石崎役・岩瀬洋志のコミカルでミステリアスな好演など、ハマり役なキャストたちの掛け合いは、見応えたっぷり。
コワモテな山口くんがクラスメイトたちと絆を深めていくほほ笑ましい様子や、皐、山口、石崎が織りなす奇妙で愛おしい三角関係など、観る人の心を温かく満たすストーリーを展開する。