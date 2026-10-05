「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京「禁じられた森」が初の雪景色に 11・13から「マジカルウィンター」開催
東京・練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京－メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で、11月13日から2027年1月11日まで、期間限定イベント「マジカルウィンター」が開催される。今年は「禁じられた森」が初めて雪景色に包まれるほか、大広間のクリスマス装飾や雪をまとったホグワーツ城など、映画シリーズに登場する冬の魔法界を体験できる。
【画像】禁じられた森や大広間、雪景色のホグワーツ城など
「ハリー・ポッター」シリーズには、冬を舞台にした印象的なシーンが数多く登場する。そのどれもが、冬の美しさと、大切な人と過ごす時間の温もりを映し出してきた。「マジカルウィンター」は、映画「ハリー・ポッター」シリーズで描かれた雪と光に包まれた冬の魔法界を体験できる期間限定のイベント。
今回初めて冬の装いとなる「禁じられた森」では、雪に覆われた木々の間から魔法生物のバックビークが来場者を迎える。プロジェクションや小道に浮かび上がる足跡の演出によって、守護霊のパトローナスが、アラゴグのすむ森の奥へと導く。ホグワーツ城も一面の雪に覆われ、冬ならではの姿を見せる。
そして、大広間は今年も華やかなクリスマスの装いに。高さ5メートルを超えるクリスマスツリーが並び、ツリーを彩るのは映画シリーズの制作者たちが一つひとつ手作業で仕上げたオーナメントやリボン。宙に浮かぶキャンドルに加え、壁には大きなリースやガーランドが飾られ、テーブルにはクリスマスのごちそうやプレゼントが並ぶ。
そんな大広間で食事を楽しめる「ホグワーツディナー～マジカルウィンター～」も登場。クリスマス装飾に囲まれてコースディナーを味わった後、貸し切りのスタジオツアーに参加できる。館内のクリスマスツリーに隠された仕掛けを楽しむ、ディナー参加者限定のアクティビティも用意される。
開催日は12月2日、3日、10日、11日。チケットの発売は、ニュースレター会員先行販売は10月14日正午、一般販売は10月16日正午から。価格は5万8000円。
さらに、子どもと一緒に参加できる「ホグワーツディナー～みんなで楽しむ魔法の晩餐～」を初開催。家族や同行者と料理を取り分けるシェアスタイルのメニューを提供し、食後にはクイズや参加者限定のギフトも用意される。（※）
開催日は12月5日、12日。チケットの発売は、10月28日正午から。価格は大人（20歳以上）2万9000円、小学生～19歳は1万5000円（ツアー料金を含む。通常のスタジオツアーを正午～午後3時の間に体験。ディナー後の貸切スタジオツアーはなし）。
【画像】禁じられた森や大広間、雪景色のホグワーツ城など
「ハリー・ポッター」シリーズには、冬を舞台にした印象的なシーンが数多く登場する。そのどれもが、冬の美しさと、大切な人と過ごす時間の温もりを映し出してきた。「マジカルウィンター」は、映画「ハリー・ポッター」シリーズで描かれた雪と光に包まれた冬の魔法界を体験できる期間限定のイベント。
そして、大広間は今年も華やかなクリスマスの装いに。高さ5メートルを超えるクリスマスツリーが並び、ツリーを彩るのは映画シリーズの制作者たちが一つひとつ手作業で仕上げたオーナメントやリボン。宙に浮かぶキャンドルに加え、壁には大きなリースやガーランドが飾られ、テーブルにはクリスマスのごちそうやプレゼントが並ぶ。
そんな大広間で食事を楽しめる「ホグワーツディナー～マジカルウィンター～」も登場。クリスマス装飾に囲まれてコースディナーを味わった後、貸し切りのスタジオツアーに参加できる。館内のクリスマスツリーに隠された仕掛けを楽しむ、ディナー参加者限定のアクティビティも用意される。
開催日は12月2日、3日、10日、11日。チケットの発売は、ニュースレター会員先行販売は10月14日正午、一般販売は10月16日正午から。価格は5万8000円。
さらに、子どもと一緒に参加できる「ホグワーツディナー～みんなで楽しむ魔法の晩餐～」を初開催。家族や同行者と料理を取り分けるシェアスタイルのメニューを提供し、食後にはクイズや参加者限定のギフトも用意される。（※）
開催日は12月5日、12日。チケットの発売は、10月28日正午から。価格は大人（20歳以上）2万9000円、小学生～19歳は1万5000円（ツアー料金を含む。通常のスタジオツアーを正午～午後3時の間に体験。ディナー後の貸切スタジオツアーはなし）。