近くで過ごしていた猫さんとわんちゃん。仲睦まじく過ごしているかと思いきや、あまりにも正反対すぎる2匹の表情の対比がTikTokで話題に！「犬すぎるし猫すぎる」「前後のテンションの違いに吹き出しそうになりましたww」といった声が寄せられ、記事執筆時点で81万回以上再生されています。

【動画：ニコニコ笑顔で座る犬→目の前の『猫の表情』を見ると…対照的すぎる2匹の様子】

️明るく元気なわんちゃん。一方…

TikTokアカウント「@korokoro1123」さまに投稿されたのは、投稿者さまのお家に住むわんちゃんと猫ちゃんの、とある日の光景です。

わんちゃんはニッコニコで猫さんの後ろに座っていたそうで、その様子からは上機嫌であることが窺えます。

ちょっぴり落ち着きのないわんちゃん。楽しそうなその様子に対し、猫さんはというと……

な、なんかご機嫌斜め！？

️その後も対照的すぎる2匹

後ろで落ち着きなくニコニコ笑顔を浮かべるわんちゃんに対し、猫さんは後ろのわんちゃんが騒がしくて不機嫌だったご様子。

わんちゃんが忙しなく動いている様子に対し、微動だにせず、表情も不機嫌なままの猫さん（笑）すごく対照的な2匹です。

その後、少しだけ顔を動かした猫さん。しかし、その表情も「ハァ～」というため息が聞こえてきそうなほど不満そうだったとか！

️あまりにも「犬」「猫」すぎる表情が話題に

あまりにも対照的すぎる2匹の様子は、TikTokでも「犬って感じと猫って感じがたまらない」「ジト目可愛すぎるw」「イッヌ満面の笑みで最高w」「こういう熟年夫婦いるよね笑」などの声が殺到するほど話題になりました！

ちなみに、普段からこのようなテンション感な猫さんとわんちゃん。しかし、わんちゃんの散歩にはついて行きたがるという猫さん。本心は仲良しなのでしょう。

そんな2匹の可愛らしい日常は、TikTokアカウント「@korokoro1123」さまにて紹介されています。

猫さん、コロちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@korokoro1123」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。