大型犬の子犬を公園に連れて行ったら、遊びたい気持ちより眠気が上回ったようで…？まさかの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で135万回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」「ホッコリ」といった声が寄せられています。

【動画：大型犬の子犬を『公園に連れて行った』結果→『遊び回るかな』と思ったら…まさかの『赤ちゃんすぎる光景』】

大型犬の子犬と公園に行ったら…

Instagramアカウント「tomo.home.06」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの子犬「サン」ちゃんを公園に連れて行った時の様子です。

大型犬の子犬はパワフルでやんちゃな子が多いため、公園に行ったら大喜びで遊び回るかと思いきや…？なんとサンちゃんは少し遊んだだけで満足したようで、すぐに飼い主さんのお膝の上でお昼寝を始めてしまったとか！

赤ちゃんのように眠る姿が愛おしすぎる！

その後もレジャーシートに横になって気持ち良さそうに眠っていて、サンちゃんが起きて遊びを再開する気配はゼロ。飼い主さんがお名前を呼んで「帰る？」と聞いてみたら、「え？」と一度目を覚ましたものの、思い切り伸びをした後にまた眠ってしまったそうです。

せっかく公園に来たのに寝てばかりいるところも、天使のようなあどけない寝顔も、赤ちゃんすぎてキュンとせずにはいられません！飼い主さんもサンちゃんが愛おしくてたまらなくなり、膝枕をして好きなだけ寝かせてあげることにしたそうですよ。

この投稿には「眠気が勝つなんて無防備すぎてかわいすぎ」「のんびり公園でお昼寝、幸せですね」「毎日愛されて育ってるのがよくわかる」「私も一緒にお昼寝したい」といったコメントが寄せられています。

甘えん坊でおマヌケなところが魅力

サンちゃんはとても甘えん坊さんで、飼い主さんやお子さんのお膝に乗るのが大好きなんだそう。また鏡に映っている自分に一生懸命話しかけたり、おもちゃをくわえたままごはんを食べようとしたりする、ちょっぴりおマヌケな一面もたまらなく可愛いのだとか。

これからもサンちゃんの尊い姿やクスッと笑える行動は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

サンちゃんの微笑ましい日常をもっと見たい方やご家族と一緒に成長を見守りたい方は、Instagramアカウント「tomo.home.06」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomo.home.06」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。