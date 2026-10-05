【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリー・イタリア・サルディニア（デイ4／日本時間10月4日）

【実際の映像】あと2コーナーで劇的幕切れ…衝撃決着の瞬間

世界ラリー選手権（WRC）の最終戦・最終ステージ、年間チャンピオンを決める大一番で誰も予想しなかった劇的なドラマが起こった。

最終パワーステージ、あとコーナーを2つ曲がれば歓喜の瞬間という場面で、トップを走り初戴冠を目指す25歳の若き天才がまさかのコースオフ。目前でタイトルを逃す劇的な幕切れが大きな反響を呼んでいる。

今季の年間王者をかけた戦いは、最終戦までもつれ込んだ。直前のSS16終了時点でポイントリーダーのエルフィン・エバンスまで1ポイント差に迫ったトヨタのオリバー・ソルベルグ。迎えた最終SSでは先にエバンスが暫定3番手タイムでフィニッシュするなか、暫定トップのティエリー・ヌービルに迫る驚異の走りで、このまま完走なら王者獲得が濃厚な状況の中、最後まで攻めの姿勢を崩さずアクセルを踏み続けた。

しかし、ゴール手前の高速コーナーへの進入でスピードを乗せすぎたか、無情にもGRヤリス ラリー1はコース外の茂みへと飛び出した。

「最後の2コーナー抑えても良いとなったら多分抑えられてました」

わずか4点差でチャンピオンを逃すことになったソルベルグだが、なぜ彼があそこまでプッシュし続けなければならなかったのか。ゲスト解説で全日本ラリーチャンピオンの新井大輝は「もし昔のWRCみたいに、ラジオでチームから“今スプリット何ポイントリードしてるから、そんな攻める必要ないよ”って言われていれば、抑えられたんですよ」と指摘する。

続けて、「でもドライバーとしてはフィニッシュするまで、リードしてるのか負けてるのかわからないから全開で行くしかないんです」と解説。さらに「あの段階でもしドライバー側でプラス1秒9差があるから、最後の2コーナー抑えても良いとなったら多分抑えられてました」と説明した。

WRCでは、2014年末のFIA世界モータースポーツ評議会（WMSC）での決定により、SS走行中のクルーに対し、無線、SMS、データ通信などいかなる手段を問わず、他競技者のスプリットタイム情報等を車内に送信・伝達することが、2015年から禁止されている。こうした背景からソルベルグは自身の正確な状況を知らずにプッシュを続けていたのだ。

この波乱の結果、逆転で悲願の年間王者を手にしたのは、同じくトヨタのエバンス。歓喜の一方で、ソルベルグがマシンの中でヘルメットを被ったまま涙を拭う姿が象徴的だった。新井も「最後の10秒までオリバーが今年チャンピオンなんだって思ってましたけど」と思わず本音をこぼすほどの劇的な結末となった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）