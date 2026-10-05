「当然、補強に動くでしょうね」と言うのは、さる巨人OB。

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3日のDeNA戦に敗れたことで阪神の優勝が決定した。

自らの2位と2年連続V逸が確定した巨人について、「5月に辞任した阿部慎之助前監督からチームを引き継いだ橋上秀樹監督代行（60）はよくやったと思いますが、チームは投打ともに課題が山積しています。特にチーム打率.234（セ・リーグ4位）、486得点（同3位）に終わった打線強化は大きな課題。狭い東京ドームを本拠地にしてアドバンテージがあった本塁打数もリーグ4位の103本と明らかに打線は小粒になってしまいましたが、今のメンバーを見渡しても長打を期待できる選手がほとんどいない。いなければ、取るしかありません。過去の例を見ても、大きな補強に打って出ることは間違いありません」と言うのだ。

実際、2年連続V逸を喫した年の巨人のオフは見境がない。2年連続3位に終わった2011年オフには横浜（現DeNA）から主砲の村田修一、ソフトバンクからエースの杉内俊哉をFAで獲得。ソフトバンクからは最多勝投手のホールトンも引き入れた。

3連覇後、再び2年連続で優勝を逃した16年オフには、DeNAから山口俊、ソフトバンクから森福允彦、日本ハムから陽岱鋼と一挙3人のFA選手を獲得。結果的にこのときの低迷は18年まで4年連続V逸と長期化したが、18年オフには広島から丸佳浩、西武から炭谷銀仁朗をFA補強し、他球団を苦笑いさせたものである。

「同じく2年連続V逸しながらFA市場に弾が少なかった22年のオフは、ソフトバンクを自由契約になった松田宣浩、広島から長野久義を取ったくらいでしたが、その代わりに7人もの助っ人外国人を獲得した。ましてや来季は、橋上監督代行をコーチに戻し、新監督を迎えることになります。松井秀喜、高橋由伸、阿部慎之助の監督復帰までいろいろと候補が囁かれていますが、第2次由伸政権となる可能性が高いと聞いています。前回16年からの由伸政権では世代交代のはざまのチームを指導者経験のない由伸に任せることになり、3年間の在任中は2位、4位、3位と優勝のないまま退任となった。同じことを繰り返して恥をかかすわけにはいきませんから、なにがなんでも戦力を整える必要があります」（前出のOB）

今オフのFA市場は広島の左腕エース・床田寛樹（31）、4番・坂倉将吾（28）が目玉的存在になる。ゾンビたばこ騒動に揺れたチームを出る可能性が高いとみられ、当然、巨人の調査対象になっている。

「広島の2人の他にも、レッドソックスの吉田正尚（33）も調査をしていると聞きます。レッドソックス移籍4年目の今季も87試合の出場にとどまった（打率.274、5本塁打、28打点）。昨年から米メディアではトレード要員と報じられていますが、守備力と長打力と約30億円の高額年俸の問題でまとまらない。来季が5年契約の最終年となりますが、レッドソックスは年俸の一部を負担してでも放出を模索していると言われている。日本球界復帰となれば、巨人が真っ先に手を挙げるのではないか。ゾンビたばこ騒動の余波で広島から戦力外通告を受けた昨年の首位打者、小園海斗（26）を獲得しても驚きはありません」（在京球団編成担当）

それが巨人ということか。

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