『ブラッサム』“おとと様”渡部篤郎、朝帰り後の行動にツッコミ続々も「美しい…」「色気ダダもれ」の声
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第2週「父からの、解放」（第6回）が5日に放送され、“おとと様”こと父・清治（渡部篤郎）の行動に対して、ネット上ではツッコミが寄せられる一方「何これ…美しい…」「色気ダダもれな渡部篤郎w」などの声も集まった。
【写真】明日の放送では本家へ乗り込む清治（渡部篤郎）
大正2年、高等女学校の四年生となった葉野珠（石橋）。女学校では「良妻賢母」育成のための教育が徹底されており、岩田屋の手伝いをする親友の梅（松本穂香）は、そんな珠のことをうらやましがる。
しかし、珠やその同級生・角田忍（木竜麻生）たちは女性が自由に生き方を決められない現状に対し、それぞれに割り切れない思いを抱いていた。ある日、忍がその皆の秘めた思いを表現するための「同人誌」を作ろうと提案する…。
ある日の朝、珠が学校へ向かっていると、町中で清治と出くわす。相変わらず放蕩無頼を貫く清治に、珠はただ「おはようございます」「行ってまいります」と頭を下げる。珠に対して清治は「ああ」とだけ発して、そのまま帰宅するのだった。
そんな第6回の後半では、朝帰りをした清治が、縁側で西日を浴びながら妻・リョウ（国仲涼子）にヒゲを剃ってもらう姿が描かれると、ネット上には「ヒゲ剃りすら自分ではしない清治…流石だ…」「ヒゲも剃ってもらうんか?!えーーー?!」「ヒゲくらい自分で剃れー」といった投稿が続出。
その一方で、西日に照らされる清治の横顔に「だけど…何これ…美しい…」「色気ダダもれな渡部篤郎w」「妙に色気があって思わず見入ってしまった…」などの反響も相次いでいた。
【写真】明日の放送では本家へ乗り込む清治（渡部篤郎）
大正2年、高等女学校の四年生となった葉野珠（石橋）。女学校では「良妻賢母」育成のための教育が徹底されており、岩田屋の手伝いをする親友の梅（松本穂香）は、そんな珠のことをうらやましがる。
ある日の朝、珠が学校へ向かっていると、町中で清治と出くわす。相変わらず放蕩無頼を貫く清治に、珠はただ「おはようございます」「行ってまいります」と頭を下げる。珠に対して清治は「ああ」とだけ発して、そのまま帰宅するのだった。
そんな第6回の後半では、朝帰りをした清治が、縁側で西日を浴びながら妻・リョウ（国仲涼子）にヒゲを剃ってもらう姿が描かれると、ネット上には「ヒゲ剃りすら自分ではしない清治…流石だ…」「ヒゲも剃ってもらうんか?!えーーー?!」「ヒゲくらい自分で剃れー」といった投稿が続出。
その一方で、西日に照らされる清治の横顔に「だけど…何これ…美しい…」「色気ダダもれな渡部篤郎w」「妙に色気があって思わず見入ってしまった…」などの反響も相次いでいた。