「もうやらない」何度も頭下げる“中国人”女性の自転車には大量のアルミ缶　名古屋市で「持ち去り」罰則化　常習者と市職員の攻防

名古屋市で10月から、資源ごみとして出されたアルミ缶などの持ち去りに対する罰則化が始まった。初日は、アルミ缶を持ち去ろうとしていた中国人とみられる女性に勧告書を手渡したほか、車による持ち去り常習者の追跡が行われた。

市は重点的なパトロールなど、持ち去り行為の防止を図る方針だ。

東京都内でも多くの自治体で罰則が適用されている「空き缶などの持ち去り」。

名古屋市では10月から罰則化が始まった。

名古屋市環境局 課長補佐・富樫穣さん：

繰り返し違反する方については、場合によっては50万円以下の罰則が科される。

初日の1日、中国人とみられる女性が毎週のようにアルミ缶を持ち去っているという集積所で待っていると、現れたのは手袋をした女性。

アルミ缶が入った袋を手に取り、持ち去ろうとした。

すかさず、市の職員が声をかけ、翻訳機を使って指導を行う。

市職員：

名古屋市役所ですが、いま何をしていましたか？

すると女性は持ち去ろうとしたアルミ缶を元の位置に戻し、何度も頭を下げた。

市職員：

きょうから、繰り返すと罰金。

女性：

やらないわ。私、お金ないから。

「もうしない」と言うものの、この女性は、これまで何度も指導を受けているにもかかわらず、持ち去り行為を繰り返しているのだという。

勧告書を受け取り、その場を去ろうとする女性が乗ってきた自転車には、なぜかまだ大量のアルミ缶が残っていた。

名古屋市環境局 課長補佐・富樫穣さん：

自転車に（アルミ缶が）まだあるんですけど、ここでとったものしか降ろさせられない。多分とっているんでしょうけど、証拠がないので。

次に追うのは、車による持ち去り常習者。

別の班が持ち去りの現場を確認したとの報告を受け、追跡を始めたが…。

市職員：

あ！左曲がりました！

停止させる前に振り切られてしまった。

名古屋市環境局 課長補佐・富樫穣さん：

時間帯や場所などが、ある程度絞られていれば、そこを重点的にパトロールとか、そういったことで持ち去り行為の防止に努めていきたい。

（「イット！」10月2日放送より）