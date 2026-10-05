餅がノドに詰まれば当然苦しい。ところが、それと同じことが何十秒と続き、一晩に何度も起きるのが睡眠時無呼吸症候群だ。心筋梗塞、脳卒中を引き寄せ、死亡率も高い。専門家の佐藤誠医師が身近な治療法を解説する。

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人は起きている時、ノドの奥の気道が開かれています。しかし、睡眠中は筋肉が弛緩して、舌が落ち、舌と口蓋垂（ノドチンコ）が気道まで下がってしまうことがあります。気道が狭くなってくると、空気が口蓋垂を震わせる。その音が「イビキ」ですが、この場所が塞がれてしまうと呼吸ができなくなってしまう。

実は恐ろしい睡眠時無呼吸症候群

呼吸が止まる時間は10秒、数十秒、長い人は1分を超えますが、そうすると脳が覚醒して呼吸が再開される。しかし、しばらくすると、イビキをかき始め、呼吸が止まって、また覚醒する。一晩中、これを繰り返すのが睡眠時無呼吸症候群（以下・SAS）です。

お餅がノドに詰まった状態と言えば苦しさを想像できると思いますが、眠っていると、これが分かりません。しかし心臓に強い負担をかけ続けるため、放置すれば「死」を招く怖ろしい病気なのです。

〈最近、SASを公表する芸能人が増えている。体調不良により休養を発表したお笑い芸人、バナナマンの日村勇紀さんは重症患者であり、寝る時は医療機器「CPAP（シーパップ）」を手放せないと語っている。一方、スマートな二枚目の代表である福山雅治さんも、CPAPを着けて寝ていることを明かした。タレントの西村知美さんは、デビュー当時からイビキを指摘され、「夜中に首を絞められたような苦しさがあってガバッと起きることがあった」と語っている。いまや日本人の罹患者数は1000万人ともいわれ、誰でも発症のリスクのある現代病なのだ。〉

肥満との関係

少し怖い数字をご紹介します。50代の男女を対象に、10年後の生存率を調べた研究があります。この年代になれば、健常者でも10年間で数％は亡くなりますが、SASの重症患者は、約18％が亡くなっていました。

SASの特徴は心筋梗塞や脳卒中を起こしやすくなり、助かったとしても重い障害が残ること。海外の研究では、心筋梗塞や脳卒中になるリスクが実に30％に上ったのです（「The Lancet」2005より）。

またSASを放置すれば高血圧、糖尿病、不整脈、認知機能低下など、さまざまな合併症を引き起こすことも分かっています。

原因の一つには「肥満」がよく挙げられます。

牛タンは、霜降りの分厚い舌根部がおいしいのですが、人間の舌も根元部分は動かないため脂肪がつきやすい。太ればここにも脂肪がついて分厚くなり、気道を塞いでしまいがちになるのです。

たしかにSASと肥満には一定の関連性がありますが、それだけが原因ではありません。

長顔系と短顔系

以前、私が診た17歳の男子高校生がまさにそうでした。母親は、息子が痩せているため医師に話しても信じてもらえないと思い、寝ている姿を撮影してきました。映像では、高校生が大きなイビキをかいて、胸は大きく波打ち、やはり呼吸が止まっていました。この高校生は扁桃肥大も影響していましたが、何よりも顎が小さかった。それにより気道が狭まっていたことが原因だったのです。

日本人の顔は長顔系と短顔系に分けられますが、長顔系は概して顎が小さく、気道が狭くなりがちです。

しかも、もともと気道が狭いと、少し太っただけでSASを発症します。標準体形の人が10キロ太るより、痩せて顎の小さい人が5キロ太った時の方が発症しやすいのです。

SASを公表した芸能人の若い頃の写真を見ると、面長で顎の小さい人が多いことが分かります。これは、患者の肥満度を調べた研究結果でも明らかです。痩せているからといって安心してはいけません。

人類が避けられない病

〈NPO法人・新潟睡眠障害を考える会によると、肥満度を測る国際指標「BMI」の観察を10年間続けた研究では、睡眠時無呼吸症候群患者のうち、「高度肥満」（BMI35以上）と「超高度肥満」（同40以上）は合わせて、わずか5％。「軽度肥満」（同25～30）が39％、そして「正常」（同18.5～25）が38％で、「痩せ」（同18.5未満）が5％で半数近くは正常以下だった。SASは、太っていることだけが原因ではないことを示している。〉

では、直接の原因となる気道狭窄は、どうして起きるのでしょうか。それは人類の進化と切り離すことができません。

ヒトは、類人猿から進化して二足歩行になった時、顔が立ち、顎が引っ込みました。口腔内空間が広がり、舌の動きが複雑化して言語を獲得しましたが、一方で中咽頭（気道）は細長く、狭くなったのです。

有史以降は、食事が影響しています。

日本咀嚼（そしゃく）学会が、古来の食事を再現して咀嚼回数の変遷を調べました。それによれば、弥生時代は1回の食事で約4000回も咀嚼していました。20世紀初頭でも約1400回を数えましたが、現代人は約600回でしかありません。かまないため顎が発達せず、気道が狭くなる一方なのです。

咀嚼回数の減少は今後も続くでしょう。100年後のヒトの顔は、現在よりももっと細長く、顎が小さくなっていると予想されています。その頃には、全ての人がSASを発症している可能性もあるのです。

SASが人類にとって避けられない病気だとしたら、普段、どんな変化に気を付けたらいいのでしょうか。簡単な方法は、口を大きく開けて中を観察すること。鏡で見るか、他人に見てもらって、口蓋垂がきれいに見え、ノドの奥までのぞければ正常。口内上部（硬口蓋）だけしか見えなければ、ほぼ100％該当者です。

また、SASの最大の症状はイビキ。患者の90％以上に当てはまりますが、一人暮らしだと自覚しにくい。

2通りの検査

就寝中に体に負担をかけ続けているため、起きた後に症状が現れる時があります。「起床時の熟睡感欠如」「昼間の眠気」、「起床時の口内乾燥」などですが、5～7割は自覚していないというデータもある。

では、何から判断すればいいのかというと、「疑わしきは検査」。先述のように鏡でノドチンコが見えなかったり、イビキをかく、やたらと口が乾くなど“怪しい気付き”があったら、決め付けずにまずは検査をお勧めします。検査は面倒と思う方もいるでしょう。しかし、未治療のSASによる死亡率が何倍にもなることを知れば、その必要性が分かります。

検査は「簡易検査」と「精密検査」の2通りあります。簡易検査は、診察を受けてから検査機器を自宅に持ち帰り、就寝中に測ります。ここでは就寝中の1時間当たりの無呼吸・低呼吸の回数を示す「AHI（無呼吸低呼吸指数）」という指標が用いられます。1時間で何回無呼吸・低呼吸になったかを示す数字です。

太めの抱き枕

〈簡易検査では、空気の流れを測定するセンサーを鼻に装着し、手にはパルスオキシメーターを着けて酸素飽和度を測る。一方、精密検査は病院に1泊し、他に脳波、眼球運動、心電図なども調べる。PSG検査（終夜睡眠ポリグラフ検査）と呼ばれている。〉

簡易検査でAHIが40以上になった人には、とにかく治療開始を勧めています。また、15以上の人には精密検査を勧めますが、それ以下でも日中に眠気を感じるなどの症状があれば同様です。医学的に「無呼吸」とは、呼吸の停止が10秒以上続く状態を指します。検査の結果、AHIが5以上、つまり1時間に5回以上の無呼吸・低呼吸が認められると、SASと診断されます。

重症度は、AHI5～15が「軽症」、15～30が「中等症」、30以上が「重症」です。AHI30は、呼吸が2分に1回止まっている状態ですが、検査で30以上の数値が出る人も少なくありません。

簡易検査は、機器費用を含めて4000円程度、精密検査は病院によって違いますが、3～5万円程度です（3割負担の場合）。

次にSASと診断されたらどうするのか。これは、軽症・中等症に限って効果が期待されている改善法ですが、自分で行うことも可能です。患者さんが受け入れやすい順に説明します。

まず〈側臥位睡眠〉。

簡単に言うと横向きで寝ること。実は、うつ伏せで寝れば呼吸は止まりません。しかし、実際にうつ伏せで寝続けることは難しい。横向きで寝れば、気道の塞がりを緩和できます。

私は「太めの抱き枕」を勧めていて自分でも実践しています。横向きに寝ても数時間に1回は寝返りを打つため、抱き枕を二つ、ベッドや敷き布団の両側に準備します。抱き枕を抱えて寝ることで、肩と腰にかかる重力を軽減する効果もあります。

マウスピースの副作用

次は〈マウスピース〉。

一部の歯科医院が専用のマウスピースを作成しています。上下の歯に装着しますが、気道を広げるために、下顎を若干、前に出す形で作られます。歯ぎしり防止効果もありますが、歯並びに影響が出る副作用が指摘されています。

〈口腔咽頭エクササイズ〉は顎や舌を鍛える訓練です。例えば、ひもをくわえて下端にボタンなどの重りを付ける。これを、口の力で巻き上げる訓練です。若い人は顔つきが引きしまる効果もあります。また、舌で口蓋を弾いてポンと音を鳴らす「ポッピングトレーニング」もあります。

〈ナステント〉は緊急救命時の気道確保法を応用し、寝る前に柔らかいチューブを鼻に挿入して、イビキ・無呼吸を防ぐ装置です。一般医療機器ですので、コンタクトレンズと同様に、医療機関で処方指示書を発行してもらえば通販で購入することもできます。

ナステントは、自分の手で挿入しなければならず、「怖い」と感じる人も少なくありません。鼻うがいができる人は簡単に挿入でき、両方の鼻に挿入している人もいます。

重症者はCPAP一択

最後にやはり〈減量〉です。

冒頭で、太っていることが必ずしもSASの原因とは限らないと説明しましたが、体重との関係は無視できません。個人差がありますが、基準の一つは、イビキをかき始める前の体重まで落とすこと。また、もともと気道が狭く、若い頃からイビキをかいている人は、減量の効果が出ない場合があります。

以上、患者さんが受容しやすい順に説明しましたが、あくまで改善する「可能性がある」のであって重症患者には効きません。そこで、最後に中等症～重症と診断された場合、どのような治療が必要なのか、説明しましょう。

現在、効果が認められ、主に重症患者の唯一の治療法となっているのが、医療機器「CPAP」の使用です。

CPAPは、鼻に装着したマスクを通じて機械で圧力をかけた空気を送り、気道を広げて無呼吸を防ぎます。AHIの数値が一定以上であれば健康保険が適用される。これまでは、簡易検査でAHI40以上が適用対象でしたが、新たな基準では30以上。精密検査では15以上が適用になります。

〈CPAPは一般的に、病院が用意したものを借りる形を取り、定期的な機器使用状況の確認を含めて費用は1カ月5000円程度。ただし、全員に有効とは限らない。就寝中に無意識にマスクを外したり、不快感が強く、装着できずに寝たりするためだ。花粉症の時期は装着できない人もいるが、佐藤医師が診ている患者では、7～8割が朝まで装着できている。〉

どうしても、CPAP治療がうまくいかない時に、外科的手術を選択する場合があります。これまで耳鼻科的手術として、口蓋垂の一部を切除する「UPPP（口蓋垂口蓋咽頭形成術）」が多く行われてきました。しかし、時間がたてば元に戻る可能性が指摘され、非主流となりました。他にも手術はありますが、費用は高額になりがちで慎重な検討が必要です。

SASは自覚することが難しく、ついつい放置しがちです。しかし致死率が上がる怖い病気であり、繰り返しになりますが、「イビキ」など、ここまでに挙げた症状がある人は、まずは検査を行ってください。

佐藤 誠（さとうまこと）

守谷慶友病院 守谷いびき・無呼吸センター長。新潟大学医学部、東北大学医学部などを経て米ウィスコンシン州立大学留学。上越教育大学保健管理センター所長、生活健康系講座教授、2005年、筑波大学教授。2016年より同大学、国際統合睡眠医科学研究機構教授。現在、筑波大学名誉教授。

「週刊新潮」2026年9月24日・10月1日号 掲載