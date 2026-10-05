大手回転寿司チェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗にて、二度にわたって迷惑行為をはたらき逮捕、起訴された新西悠太被告。二度目の犯行に及んだのは、同店への犯行で罰金刑が下されてからわずか5日後だった。

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前編の記事で触れた公判の冒頭陳述などで、新西被告は"なるべく汚く見えるように"犯行に及んだことが明るみになった。店舗担当者は新西被告に対し、「罰金などぬるい処罰でなく重い罰を」と憤っていたこともわかっており、店舗の迷惑を省みない悪質な行為だったと言えるだろう。

なぜ本件に限らず、SNSで迷惑行為を投稿する行為はあとを絶たないのだろうか。当事者らはなぜ、自身の行為によって誰に、どのような被害が及ぶのか想像ができないのか。

後編の記事では、新西被告の妻が法廷で供述した今後の夫婦生活について、また被告人本人が語った"決意"について詳報する。【前後編の後編。前編から読む】

「通院して何を治療するのか？」

証言台に立った妻は、緊張した様子が傍聴席からもうかがえたが、言葉をなんとか振り絞るように質問に答えていた。

何度も事件を起こしてしまう夫・新西被告の問題点を聞かれると「承認欲求だと思います。人に認められたい、存在に気付いてほしくて、人気を集めたいんだと思います」と答える。

妻は身柄拘束されている新西被告の代わりにスマートフォンを解約。動画撮影ができない2つ折りの携帯電話に機種変更し、GPS機能をつけた。仕事の休憩中などに夫の位置情報を確かめるためだ。

さらに新西被告のために精神科病院を予約し、「必ず通院させる」「仕事を休んでも付き添う」などと誓約した。家族ができる対策としては十分に検討ができていると感じる。

前回の犯行で罰金刑が下された後、こうした対策がなされなかったことに対しては「まさか、二度もしないと思ったので」と語る。そして、同様の犯行はもちろんのこと、病院への通院を拒んだり、スマートフォンを再度持とうとしたら別居する意向を示した。

本誌が独自に入手した、新西被告から妻に宛てた手紙には、面会に感謝する気持ちとともに、妻への愛情が感じられる文章が続いていた。以下はそのやり取りの一部だ。

〈これからもずっと一緒に居させて下さい愛してるよ。〇〇ちゃん（息子の名前）との面会はごめんね。色々とめいわくかけてしまったね〉（原文ママ、以下同）

〈〇〇（妻の名前）とはなれて手がみかいてるとえんきょりれんあいみたい はずかしい気持ちとうれしくなります。「あなたを思う心はいつも変わりません」〉

証人尋問の最後に裁判官が質問した。

裁判官 「被告人にどんな治療をさせるか決まっているんですか」

妻 「二度とやらないよう更生するため…」

裁判官 「具体的に被告人の何を治すんですか」

妻 「……？」

裁判官 「どうしてこの病院を選んだのですか」

妻 「ここなら先生も診てもらえるということで」

裁判官 「どういう治療かわからなければ、どんな目的で通院するかわからないのでは」

妻 「……はい」

新西被告は、このやりとりをどんな思いで見ていたのだろうか。

何を聞かれても「再度、注目を集めたくなったからです」と…

続いて新西被告本人が証言台に立つ。

弁護人 「再び迷惑行為を行ったのはなぜなのでしょう」

新西被告 「自分の承認欲求を満たすためです」

弁護人 「なぜ承認欲求を満たすのでしょう」

新西被告 「SNSのフォロワー、再生数を伸ばせるからです」

弁護人 「それにどんな意味があるんですか」

新西被告 「社会の注目を集めることができます」

弁護人 「なぜ注目を集めたいのですか」

新西被告 「幸福感や優越感が高まるからです」

ゆっくりはっきり答える新西被告。ただ、その答え方はどこか機械的に聞こえ、事態をどこまで深く認識しているか疑問に感じた。

質問が続く。

幸福感のために自身が行った行為は迷惑とわかっている。店舗への迷惑もわかっている。しかし、再び犯行を行ったのは「承認欲求を満たすため」。堂々巡りである。

検察官からも質問をする。法廷に立った検察官は前刑の際も取り調べを担当したという。その際に、この検察官は再犯防止のためにSNSの禁止、事件を起こしたら弁償が発生することを何度も説いたという。それでも、また実行してしまった理由について「再度、注目を集めたかったからです」と答えた。

被告人は略式命令が下って家に戻った後、あえて迷惑をかけた同店に行く方が盛り上がると思い、計画を立てた。履歴書を破いたのはパフォーマンスで、途中でやめようとは思わなかったという。理由を聞かれると「再度、注目を集めたくなったためです」と同じことを答えた。

この答え方では、"3度目の注目"を集めたくなる機会があるのではないかとも捉えられる。

「再犯対策の徹底をします。妻と別居をしたくありません」

少なくとも、妻に迷惑をかけたくないという気持ちはあるようだ。今はこの言葉を信用するしかないように思えた。

裁判官からは「もっと具体的に考えて」

裁判官から、今回の行為でどんな迷惑をかけたと思うか質問をされる。似たような質問は何度かあったためか、「醤油ボトルの交換、クレーム対応に手をかけさせてしまいました」と、これまた裁判中に聞いたことがあるような機械的なトーンで答える。

裁判官が新西被告の発言を追及する。

裁判官 「迷惑かけたと思うのはそれだけですか？」

新西被告 「不衛生なことをして撮影してしまい……」

裁判官 「それによって、どんな迷惑が発生するんですか？」

新西被告 「損害を発生させてしまいました」

裁判官 「もっと具体的に考えてください。被害店は飲食店ですよね。安心して、美味しいものを提供したいと思っている。そんなお店で不衛生な投稿されたら、どうなりますか」

新西被告 「……客が行きたくないと思って、売上の損害が出ると思います」

裁判官 「あなたの行為は従業員の努力を水の泡にしてるんです。計算では数えきれない損害を出しているんです」

新西被告 「……自覚しております」

裁判官は妻と同様に、精神科通院に通院する意義を尋ねる。「また、しないために…」と言葉が続かない新西被告に対して、「行けば治るってものではないですから、目的をよく考えて」と厳しい口調ながらも、なんとか言葉の意図を伝えたいという裁判官の思いが感じられた。

少し時間を置いて、判決が言い渡された。拘禁刑は検察官の求刑通りの1年であったが、執行猶予は刑法上で最長の5年間であった。この点について裁判官は「自律を求める」、「社会内で見ていく5年間」と表現した。

新西被告が最初の犯行から、5日後に再度の犯行を行った理由のひとつに、報道の反響の大きさもあったという。報道各社が意図するものではないが、新西被告の承認欲求を刺激してしまったのかもしれない。

本記事では事件の重大性と、新西被告や妻の"決意"を詳細に報じた。承認欲求のためでなく、迷惑行為の抑止になることを願ってやまない。

（了。前編を読む）

◆取材・文／普通（裁判ライター）

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