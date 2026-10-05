今日5日午前9時、マーシャル諸島で台風29号「コグマ」が発生しました。9日に強い勢力で南鳥島近海へ進む予想です。日本の周辺には台風27号、28号、29号と3つの台風があります。それぞれ最新の台風情報を確認してください。

台風29号「コグマ」発生

今日5日午前9時、マーシャル諸島で台風29号「コグマ」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風29号は今後、ウェーク島近海を西よりに進み、9日には強い勢力となって南鳥島近海へ達する見通しです。





台風の名前

「コグマ」は、日本が用意した名前で、日本は星座の名前を用いているため「コグマ座」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。