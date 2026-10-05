◇NBAプレシーズンマッチ クリッパーズーウォリアーズ（2026年10月4日）

NBAクリッパーズの八村塁（28）が4日（日本時間5日）に今季プレシーズンマッチ初戦となったウォリアーズ戦にスタメン出場。前半からチーム最多21得点の大暴れでチームをけん引した。チームは55ー43でリードして折り返した。

プレシーズンマッチ初戦からスタメンに名を連ねた八村。試合開始から存在感を示した。

残り11分15秒にトップからジャンプシュートを決めて、チーム初得点を挙げた。さらに残り10分56秒には左コーナーからドライブイン。シュートを打った際に相手の反則を誘い、フリースローを1本決めた。残り7分31秒には左コーナーから得意の3Ｐシュートを沈めた。残り5分57秒にはトップから3Pシュートを決めると、残り5分15秒には速攻から豪快ダンクを叩き込んだ。

残り3分54秒にベンチに下がり、このクオーターだけで11得点をマークした。

第2Qも勢いは止まらなかった。ベンチスタートだったため残り10分16秒からコートに立つと、残り10分2秒で右コーナーから3本目となる3Pシュートを決めた。残り9分38秒にはトップから連続3Pシュートを沈めた。残り6分52秒には豪快なブロックも決めて守備でも貢献。残り5分27秒にはトップからターンアラウンドの厳しいシュートを決めた。残り4分38秒には左エルボー付近からプルアップジャンプシュートを沈めて連続得点を挙げた。残り3分10秒でベンチに下がった。

前半は15分12秒プレーして、21得点５リバウンド1アシストを記録。シュートは11本試投で8本成功。FG成功率は72.7％。3Pシュートは5本試投で4本成功。3P成功率は脅威の80％だった。

フリーライターのジョーイ・リンによると、プレシーズンマッチ初戦ということで、ティロン・ルーHCは「前半だけしかプレーさせない」と試合前に明言していた。