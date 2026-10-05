明日の『ブラッサム』“おとと様”渡部篤郎「これ以上、金は出せない」と告げられ本家へと乗り込む
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第2週「父からの、解放」（第7回）が10月6日に放送される。
【写真】同人誌「黎明」を完成させた珠（石橋静河）たち『ブラッサム』第7回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
■第7回あらすじ
珠たちはそれぞれの作品を持ち寄り、一冊の同人誌「黎明」を完成させる。女性の地位向上をうたった忍（木竜麻生）の論文や「イワンの馬鹿」の主人公を女性に置き換えて創作した珠の小説は、同級生の間で評判を呼ぶ。しかし、その余波が思わぬ所に及ぶ。
一方、父・清治（渡部篤郎）は相変わらず働かずに遊び歩いていた。しかし、本家から使いが来て「これ以上、金は出せない」と告げられる。清治は急ぎ本家へと乗り込む。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】同人誌「黎明」を完成させた珠（石橋静河）たち『ブラッサム』第7回より
第115作目にしてNHK大阪放送局制作50作目の連続テレビ小説となる本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続けた主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写。人気作家となった1980年代の珠を加賀まりこが演じる。
珠たちはそれぞれの作品を持ち寄り、一冊の同人誌「黎明」を完成させる。女性の地位向上をうたった忍（木竜麻生）の論文や「イワンの馬鹿」の主人公を女性に置き換えて創作した珠の小説は、同級生の間で評判を呼ぶ。しかし、その余波が思わぬ所に及ぶ。
一方、父・清治（渡部篤郎）は相変わらず働かずに遊び歩いていた。しかし、本家から使いが来て「これ以上、金は出せない」と告げられる。清治は急ぎ本家へと乗り込む。
連続テレビ小説『ブラッサム』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。