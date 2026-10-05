白内障は見た目でわかる？瞳が白くみえる理由と気付き方を解説

白内障は水晶体が濁る病気ですが、初期の段階では目の外見にほとんど変化がありません。進行すると瞳孔が白っぽくみえる場合があるものの、角膜の病気などでも似た変化が起こります。そのため、見た目だけで白内障と判断することはできません。本記事では、白内障で瞳が白くみえる理由や見え方に現れるサイン、眼科で行う検査を解説します。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

白内障は見た目でわかるのか

白内障で瞳が白くみえることはありますか？

白内障が進行すると、黒目の中心にある瞳孔が白色や灰白色にみえることがあります。瞳孔は光が目の中へ入る通り道であり、通常は黒くみえる部分です。その奥にある水晶体の濁りが強くなると、外から入った光が反射し、瞳孔が白っぽくみえる場合があります。

特に水晶体全体が濁った成熟白内障や、それ以上に進んだ過熟白内障は、周囲の方が見ても白さに気付くことがあるでしょう。

初期の白内障は見た目でわかりますか？

初期の白内障を外見だけで見分けることは困難です。水晶体は角膜や虹彩よりも奥にあり、初期には濁る範囲が狭いため、鏡で目を見ても明らかな変化は現れません。

水晶体の周辺部から濁り始めた場合は、濁りがあっても視力や見え方にほとんど影響しないことがあります。そのため、眼科検診や別の症状で受診した際に、初めて軽度の白内障を指摘されるケースも少なくありません。

参照：

『白内障』（日本眼科学会）

『Cataracts』（National Eye Institute）

見た目以外で白内障に気付くサイン

白内障ではどのような見え方の変化が起こりますか？

水晶体が濁ると、目の中に入った光が通りにくくなったり乱反射したりします。その結果、次のような症状が現れます。

視界に霧がかかったようにかすむ

物の輪郭がぼやける

明るい場所や対向車のライトをまぶしく感じる

夜間や薄暗い場所で見えにくくなる

光の周囲に輪が見える

片目で見ても物が二重、三重に見える

色が薄く、黄色がかって見える

文字を読むために以前より明るさが必要になる

視力が徐々に低下する

白内障の症状は、一般的に数ヶ月から数年かけてゆっくり進みます。ただし、濁る場所や白内障の種類によって、視力が保たれていても強いまぶしさを感じる場合があるでしょう。

白内障になると眼鏡が合わなくなるのは本当ですか？

白内障によって水晶体の硬さや屈折力が変化すると、近視や乱視の度数も変わり、使用していた眼鏡が合わなくなることがあります。

水晶体の中心部が硬くなる核白内障では近視が進み、それまで老眼鏡が必要だった方が、一時的に近くを見やすくなることもあります。これは白内障の進行の際に見られる変化ですが、白内障が改善したわけではありません。

白内障が進行すると、次のような状態がみられます。

眼鏡を作り替えても短期間で合わなくなる

遠くが以前より見えにくくなる

左右で必要な度数の差が大きくなる

度数を合わせても十分な視力が出ない

眼鏡をかけてもまぶしさや二重像が残る

単純な近視や乱視であれば、適切な度数の眼鏡で見え方が改善します。しかし、水晶体そのものが濁っている場合は、眼鏡でピントを調整しても、濁りによるかすみや光の乱反射は取り除けません。

白内障は片目だけでも起こりますか？

白内障は片目だけに起こることがあります。加齢性白内障は両目に生じるケースが多いものの、濁りの程度や進行速度は左右で同じとは限りません。

片目だけに白内障が起こる、または片側で強く進行する原因として、次のものが挙げられます。

目の打撲や異物による外傷

ぶどう膜炎など目の炎症

過去の眼科手術

ステロイド薬の使用

アトピー性皮膚炎

強度近視

生まれつきの水晶体異常

片目の見え方が低下しても、もう一方の目が補うため、普段の生活では気付きにくいことがあります。月に一度程度、左右の目を交互に隠し、同じ文字や景色を見比べる方法が気付きにつながるでしょう。

参照：

『白内障』（日本眼科学会）

『アトピー性皮膚炎と目』（日本眼科医会）

『Cataracts in adults』（NHS）

白内障の見た目に関するよくある質問

黒目や白目が白く濁るのも白内障ですか？

一般的に黒目と呼ばれる部分には、透明な角膜と、その奥にある虹彩・瞳孔が含まれます。白内障で濁るのは、さらに奥にある水晶体です。

そのため、黒目の表面に白い点や膜があるように見える場合は、白内障ではなく次のような状態が考えられます。

角膜混濁

角膜炎

角膜に残った傷痕

角膜ジストロフィー

黒目の周囲が白くなる角膜老人環

結膜が角膜へ伸びる翼状片

白目に白色や黄色の盛り上がりがある場合も、水晶体が濁る白内障とは異なります。結膜の変化や瞼裂斑などが考えられますが、外見だけでの区別はできません。

特に、急に黒目が白く濁った、強い痛みや充血がある、光をまぶしく感じる、視力が低下したなどの症状がある場合は、角膜感染症などの可能性があります。速やかに眼科を受診してください。

見た目でわかるほど進行した白内障は手術できますか？

瞳孔が白くみえるほど進行した白内障でも、手術を受けられる可能性があります。白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、代わりとなる眼内レンズを挿入します。

ただし、成熟白内障や過熟白内障では、水晶体が硬くなったり膨らんだりしている場合があります。通常の白内障より手術操作が難しくなり、次のような点への配慮が必要です。

水晶体を包む膜が裂けるリスク

水晶体を砕くために必要な超音波エネルギーの増加

手術後の角膜浮腫や炎症

手術前に水晶体の濁りで網膜や視神経を確認しにくい

ほかの目の病気によって、手術後の視力が制限される可能性

眼底が見えないほど濁っている場合は、超音波検査などを用いて網膜剥離や眼内の異常がないか調べることもあります。

進行しているから手術できないと自己判断する必要はありませんが、早めに眼科で手術の可否とリスクを評価してもらうことが重要です。白内障以外に網膜や視神経の病気があると、濁りを除去しても期待した視力を得られない場合があります。

白内障かどうかはどのように診断されますか？

眼科では、症状や生活への影響を確認したうえで、複数の検査を組み合わせて白内障を診断します。 ■ 視力検査・確認する内容：裸眼視力と眼鏡で矯正した視力を調べる■ 屈折検査・確認する内容：近視・遠視・乱視の度数や変化を確認する■ 細隙灯顕微鏡検査・確認する内容：水晶体の濁りの場所・種類・程度を拡大して観察する■ 散瞳検査・確認する内容：点眼薬で瞳孔を広げ、水晶体や眼底を詳しく調べる■ 眼底検査・確認する内容：網膜や視神経に別の病気がないか確認する■ 眼圧検査・確認する内容：緑内障などを含む目の状態を調べる■ OCT検査・確認する内容：必要に応じて網膜や視神経の断面を撮影する

白内障の診断で中心となるのは、細い光を目に当てて観察する細隙灯顕微鏡検査です。肉眼ではわからない水晶体の濁りも確認できます。

なお、白内障がみつかっても、すぐに手術が必要になるとは限りません。軽度で生活への影響が少なければ、眼鏡の調整や定期的な検査で経過をみることがあります。手術の時期は濁りの見た目だけでなく、視力やまぶしさ、運転・仕事への支障などを踏まえて決めるのが一般的です。

参照：

『白内障の診断』（健康長寿ネット）

『白内障と手術』（日本眼科医会）

『Spot on Eye, Cloudy or White』（American Academy of Ophthalmology）

編集部まとめ

白内障は水晶体が濁る病気ですが、初期には目の外見にほとんど変化がありません。瞳孔が白くみえるのは、白内障が大きく進行している場合にみられるサインの一つです。ただし、角膜や網膜などの病気でも目が白くみえることがあります。

かすみやまぶしさ、夜間の見えにくさ、片目で見たときの二重像、眼鏡の度数が頻繁に変わるなどの症状にも注意しましょう。白内障かどうかは見た目ではなく、眼科の視力検査や細隙灯顕微鏡検査で判断する必要があります。気になる変化が続く場合は、症状が軽いうちに眼科を受診してください。

参考文献

『白内障』（日本眼科学会）

『Cataracts』（National Eye Institute）

『アトピー性皮膚炎と目』（日本眼科医会）

『Cataracts in adults』（NHS）

『白内障の診断』（健康長寿ネット）

『白内障と手術』（日本眼科医会）

『Spot on Eye, Cloudy or White』（American Academy of Ophthalmology）