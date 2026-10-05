人がテレビに“見切り”をつける瞬間とは。SNSで話題「チャンネル変えた」投稿でわかった、不快感の正体
かつて視聴者は、テレビ本体のダイヤルを回して番組を選んでいた。別の番組を見るには、テレビまで近づいて手を伸ばす必要があったが、いまは手元のリモコンを押すだけ。出演者が話している途中でも、感動の場面でも、一瞬で別の世界に移れる。
そんな視聴者の行動を、短い言葉で伝えるXの投稿がある。《チャンネル変えた》だ。
人は、どんな場面でテレビに“見切り”をつけるのか。9月25日から30日までの《チャンネル変えた》を含むX投稿から、視聴をやめたトリガー（きっかけ）を拾った。今回は、どの番組を見ていたのか明確に分かるものに絞り、実際の放送内容と照らし合わせた。
◆怖い音楽、都市伝説
たとえば、9月30日にはこんな投稿がある。
《急な怖い話やめてね 心臓に悪いわ、チャンネル変えた》
添えられていたのは、『めざましテレビ』（フジテレビ系）のハッシュタグだった。この日の放送では、中島健人が小学校時代、『トイレの花子さん』を見たことをきっかけに、赤いドレスのお化けが追いかけてくるようなホラー作品に興味を持つようになったと語っていた。
話の内容自体がそこまで怖いわけではなかったが、後ろには、いかにも恐怖をあおるようなBGMが流れていた。朝の支度をしながら気軽にテレビをつけていた人には、その音が身構えるきっかけになったのかもしれない。
怖さを避けるのは、見ている本人のためとは限らない。9月27日には、
《都市伝説めっちゃいいところだったけど子がニガテなのでチャンネル変えた》
という投稿もあった。
同日放送の『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説スペシャル2026秋』（テレビ東京系）では、その場面で、世界恐慌や第二次世界大戦などを予言し、言い当てたとされる超能力者エドガー・ケイシーを取り上げていた。
本人は続きを見たくても、子どもが苦手なら切り替える。家族で見るテレビでは、自分の好みだけでチャンネルが決まるわけではない。
◆軽部アナの「鳴き声」
そして、リモコンに手を伸ばさせる“音”は、怖い音楽ばかりではなかった。
《軽部さんがゴジラの奇声発した瞬間に チャンネル変えた》
これは9月28日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）についての投稿だ。
この日、軽部真一アナウンサーは、11月3日に全国公開される山崎貴監督の新作映画『ゴジラ-0.0』を紹介。9月26日（現地時間）に第64回ニューヨーク映画祭の「スポットライト・ガラ部門」で世界最速上映された模様とともに、ゴジラの永遠のライバル・キングギドラが登場することを伝え、その金属音のような鳴き声を自ら再現した。
そんな視聴者の行動を、短い言葉で伝えるXの投稿がある。《チャンネル変えた》だ。
人は、どんな場面でテレビに“見切り”をつけるのか。9月25日から30日までの《チャンネル変えた》を含むX投稿から、視聴をやめたトリガー（きっかけ）を拾った。今回は、どの番組を見ていたのか明確に分かるものに絞り、実際の放送内容と照らし合わせた。
たとえば、9月30日にはこんな投稿がある。
《急な怖い話やめてね 心臓に悪いわ、チャンネル変えた》
添えられていたのは、『めざましテレビ』（フジテレビ系）のハッシュタグだった。この日の放送では、中島健人が小学校時代、『トイレの花子さん』を見たことをきっかけに、赤いドレスのお化けが追いかけてくるようなホラー作品に興味を持つようになったと語っていた。
話の内容自体がそこまで怖いわけではなかったが、後ろには、いかにも恐怖をあおるようなBGMが流れていた。朝の支度をしながら気軽にテレビをつけていた人には、その音が身構えるきっかけになったのかもしれない。
怖さを避けるのは、見ている本人のためとは限らない。9月27日には、
《都市伝説めっちゃいいところだったけど子がニガテなのでチャンネル変えた》
という投稿もあった。
同日放送の『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説スペシャル2026秋』（テレビ東京系）では、その場面で、世界恐慌や第二次世界大戦などを予言し、言い当てたとされる超能力者エドガー・ケイシーを取り上げていた。
本人は続きを見たくても、子どもが苦手なら切り替える。家族で見るテレビでは、自分の好みだけでチャンネルが決まるわけではない。
◆軽部アナの「鳴き声」
そして、リモコンに手を伸ばさせる“音”は、怖い音楽ばかりではなかった。
《軽部さんがゴジラの奇声発した瞬間に チャンネル変えた》
これは9月28日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）についての投稿だ。
この日、軽部真一アナウンサーは、11月3日に全国公開される山崎貴監督の新作映画『ゴジラ-0.0』を紹介。9月26日（現地時間）に第64回ニューヨーク映画祭の「スポットライト・ガラ部門」で世界最速上映された模様とともに、ゴジラの永遠のライバル・キングギドラが登場することを伝え、その金属音のような鳴き声を自ら再現した。