『孤独のグルメ』原作者・久住昌之が明かす、井之頭五郎の誕生秘話「最初からエッセイ漫画にはしたくなかった」
「最も推したいおじキャラ」9位、『孤独のグルメ』原作・久住昌之インタビュー
ここ数年、マンガの世界で「おじさん」の存在感が増している。かつては若者の主人公が多かったが、異世界モノを中心におじさんが主役のタイトルが急増。今回は漫画好き1000人を対象に大規模アンケートを実施し、識者の分析を加えると、今、求められるおじさん像と「人気のおじさんキャラ」が密接にリンクしていることが明らかになった！
◆「五郎は今もずれ続けてるんだよ」
「五郎はね、最初からズレてるんだよ」--。
『孤独のグルメ』の原作者・久住昌之氏は、自身が生み出したキャラクター・井之頭五郎をこう語った。
輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎は、仕事の合間に立ち寄った見知らぬ店で、一人でただ食事を堪能する姿を描いた同作。初出は’94年と30年以上も前だが、今回、「最も推しているおじキャラ」についてのアンケートでは最新作を押しのけて9位に食い込んだ。
そんな国民的グルメ漫画は、どのように生まれたのか。
「編集者から『食の知識や蘊蓄を語るんじゃなく、一人で何か言ってるようなのがいい』って言われて。それならできるし、いけるかなという感じだった。最初からエッセイ漫画にはしたくなかったんだよ。それだと“なんちゃって”ってゴマカすことになっちゃうから。そうじゃなくて、五郎は最後までずっと真剣というのがいい」
そんな五郎は、若かりし久住氏の原体験を反映したキャラクターと言ってよさそうだ。
◆こんな世界があるんだ!? 19歳・神保町での原体験
久住氏が大学の傍ら、東京・神保町の美學校に土曜だけ通っていた19歳の頃のこと。昼間の実技と夜の講義のあいだ、18～19時は夕飯の休憩があった。弁当や買ってきたパンを教室で食べてもいいし、外に食べに行ってもいいという。
「若いし、お腹が空くけど、まだ友達はいない。美學校は大学を卒業してから来る人も多くて、平均年齢が23。俺は19歳で一番若かった。6時になるとみんな出ていくけど、大人だから一人で食べるのに慣れてる。俺は全然慣れてなくて。でも、パンを教室で食べるのも、何かなぁ……って」
知らない街で、一人で食事する--。五郎に重なる、久住氏の“一人飯”初体験だった。
「美學校の近くに『さぶちゃん』というカウンターだけの古いラーメン屋があって。6人ぐらいしか入れない、ちっちゃい店。空いてたから入ったら、全員一人客なんだよ。なのにみんな楽しそうに食べてる。半チャンラーメンを食べてる人が多くて。俺はそれまで半チャンラーメンなんて食べたことがなかった。誰も喋らない。でも、みんな慣れた感じで食べてる。あ、こういう世界があるのか。面白いなって」
ここ数年、マンガの世界で「おじさん」の存在感が増している。かつては若者の主人公が多かったが、異世界モノを中心におじさんが主役のタイトルが急増。今回は漫画好き1000人を対象に大規模アンケートを実施し、識者の分析を加えると、今、求められるおじさん像と「人気のおじさんキャラ」が密接にリンクしていることが明らかになった！
「五郎はね、最初からズレてるんだよ」--。
『孤独のグルメ』の原作者・久住昌之氏は、自身が生み出したキャラクター・井之頭五郎をこう語った。
輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎は、仕事の合間に立ち寄った見知らぬ店で、一人でただ食事を堪能する姿を描いた同作。初出は’94年と30年以上も前だが、今回、「最も推しているおじキャラ」についてのアンケートでは最新作を押しのけて9位に食い込んだ。
そんな国民的グルメ漫画は、どのように生まれたのか。
「編集者から『食の知識や蘊蓄を語るんじゃなく、一人で何か言ってるようなのがいい』って言われて。それならできるし、いけるかなという感じだった。最初からエッセイ漫画にはしたくなかったんだよ。それだと“なんちゃって”ってゴマカすことになっちゃうから。そうじゃなくて、五郎は最後までずっと真剣というのがいい」
そんな五郎は、若かりし久住氏の原体験を反映したキャラクターと言ってよさそうだ。
◆こんな世界があるんだ!? 19歳・神保町での原体験
久住氏が大学の傍ら、東京・神保町の美學校に土曜だけ通っていた19歳の頃のこと。昼間の実技と夜の講義のあいだ、18～19時は夕飯の休憩があった。弁当や買ってきたパンを教室で食べてもいいし、外に食べに行ってもいいという。
「若いし、お腹が空くけど、まだ友達はいない。美學校は大学を卒業してから来る人も多くて、平均年齢が23。俺は19歳で一番若かった。6時になるとみんな出ていくけど、大人だから一人で食べるのに慣れてる。俺は全然慣れてなくて。でも、パンを教室で食べるのも、何かなぁ……って」
知らない街で、一人で食事する--。五郎に重なる、久住氏の“一人飯”初体験だった。
「美學校の近くに『さぶちゃん』というカウンターだけの古いラーメン屋があって。6人ぐらいしか入れない、ちっちゃい店。空いてたから入ったら、全員一人客なんだよ。なのにみんな楽しそうに食べてる。半チャンラーメンを食べてる人が多くて。俺はそれまで半チャンラーメンなんて食べたことがなかった。誰も喋らない。でも、みんな慣れた感じで食べてる。あ、こういう世界があるのか。面白いなって」