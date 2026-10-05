目の前にある草むらに夢中になりすぎるあまり、ゴールネットに自ら絡まりに行ってしまった柴犬さん。その姿があまりにも可愛すぎると32万回以上も再生され、「ネットに引っかかってむにぃってなってるお顔かわいいw」「自分から網に掛かりに行ったのに取れず困った表情可愛いやん」といった声が寄せられました。

【動画：草むらに夢中になりすぎて『ゴールネット』に絡まった犬→絶対に野生では生きていけない光景】

️草むらに夢中になりすぎて…

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さまは、柴犬の「らんまる」くんとご家族の楽しい日常が公開されているチャンネルです。

この日は散歩中、サッカーゴールの近くに良い草むらを見つけたというらんまるくん。一目散にゴールネットの方へと近づいて行ったのだそう。

そして、草むらに近づきたいあまり、ゴールネット越しに顔をぐいっと近づけたらんまるくん。ネットに顔を突っ込む形になり、まるでその様子はサッカーボールがネットに突き刺さったかのよう！

その後も一心不乱に草をむしゃむしゃと噛み続けていたらんまるくん。気がつくと、先ほどよりも顔が突き刺さり、ゴールネットが後ろに伸びた状態に！これは…絡まってない？（笑）

️あれ？抜けない…？

その後も止めることなく草に夢中だったというらんまるくん。どんどん顔がネットに突き刺さっていき……

いざ、終わりにしようとすると、頭がネットに引っかかり抜けません！ネットに顔が押しつぶされるような形になり、なんともアホかわいいお顔に。

️野生み「0」な姿が話題に

もちろん、飼い主さんがすぐにネットを外してくれたので、問題なく救出されたらんまるくん。

しかし、このらんまるくんの姿がYouTube上にアップされると、「身動き取れなくなった時に暴れずとりあえず固まる姿が凄くらんまるを感じる」「今日もほんと可愛いなぁ」「思ったよりしっかり絡まってたw」といった声が寄せられました！

ちなみに、飼い主さんに助けてもらった後、なんとらんまるくんはもう一度、ネットに頭を突っ込み、草むらに夢中になっていたそうですよ！飼い主さんが助けてくれると絶対的な安心感があるのでしょうね（笑）

そんな可愛らしいらんまるくんの様子は、YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さまにて公開されています。

らんまるくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。