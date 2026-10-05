あまりに可愛すぎる赤ちゃん犬の一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で92万3000回再生を突破し、「守りたい…」「怖いんだね」「月曜の出勤前の俺」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬が『生まれて初めてお散歩をした』結果→怖くなって、おててを…とんでもなく尊い『行動と表情』】

初めての外が怖くて…

TikTokアカウント「wareno_inu」の投稿主さんは、赤ちゃん犬を家族に迎え入れ、この日は初めてのお散歩へ出かけることになりました。

これから始まるお外の世界に、どんな反応を見せてくれるのか楽しみにしていた投稿主さん。ところが、いざ歩き始めると、赤ちゃん犬はどうやら少し怖くなってしまったようです。

初めて見る景色や聞き慣れない音に戸惑ったのか、その場で困ったような表情を浮かべていました。

すると次の瞬間、赤ちゃん犬は投稿主さんの足元へ。なんと前足を使って、ぎゅっと足にしがみついたのです。まるで「怖いよ……助けて」と訴えているような姿に、投稿主さんも思わずキュンとしてしまったそうです。

初めてのお散歩で心細くなり、大好きな飼い主さんを頼る赤ちゃん犬。その姿はまさに、犬生一周目といった雰囲気で、なんとも尊い光景ですね。

この投稿には、「今すぐ抱っこしてあげたい…」「一生守るってこういう時に思う」など、多くのコメントが寄せられています。

毛まみれだけど愛おしい

そんな赤ちゃん犬は、眠るときもいつも投稿主さんと一緒。夜になると布団へやって来て、ぴったり寄り添いながら眠るのが日課になっているそうです。

そのため、朝になると布団は毛まみれになってしまうことも。それでも、そんな光景さえ今では愛おしく感じられるのだとか。

初めてのお散歩では怖くなって飼い主さんにしがみついていた赤ちゃん犬も、家の中ではすっかりリラックス。毎日一緒に過ごす時間が増えるほど、日に日に愛おしさも増しているのでしょうね。

TikTokアカウント「wareno_inu」には、赤ちゃん犬の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wareno_inu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。