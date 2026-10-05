◇欧州ネーションズリーグ・1次リーグ第4戦 ポルトガル 2-1 ノルウェー（2026年10月4日 ポルトガル・ポルト）

サッカーのポルトガル代表を率いるホルヘ・ジェズス監督は4日、自身との確執が報じられているFWクリスティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）に関し、11月の次回代表戦に招集する可能性を示した。ホームでノルウェーを2-1で下した欧州ネーションズリーグ（NL）・1次リーグ第4戦終了後に「彼が自分の人生で何を望むかを決める。最初の招集前と同じように2回目の招集でも同じ。最初の招集では彼の決断を共有した。彼が興味を示すなら2回目も彼と共有するだろう」と語った。

C・ロナウドはデンマークとの欧州NL第3戦に向けた9月30日の前日会見でジェズス監督が2試合連続での先発起用を見送る方針を示したことを受けて代表を離脱。自身のインスタグラムで「監督会見、ポルトガル連盟会長との対話を経て決めた。時が来れば真実を明らかにする」と発信し、自身の扱いに関する不満をにじませた。

地元メディアによれば、連盟の規定で許可なく代表を離れた選手はチームから1～6カ月の出場停止処分を受ける可能性があると報じられていたが、ジェズス監督は「私は自分でコントロールできない国の監督だ。私は全体の一部。もし皆が代表チームにとって最善のものを共有したいのであれば、私はどんなことでも受け入れる準備がある」と語った。さらにC・ロナウドとの直接対話に関し「彼とは話していない。これは私にとっては未解決のままの一件。実際には何もなかった。何もないところから問題が生まれ、それが今回の事態につながった」と確執そのものを否定した。

ポルトガルはC・ロナウドが先発し、後半22分まで出場して不発に終わったウェールズとの第1戦（9月24日）を1-0で制し、同選手が親善試合を除く公式戦で18年ぶりにベンチ入りしながら出番なしに終わったノルウェーとの第2戦（同27日）に2-1で勝利。また、試合前日にチームを離脱したデンマークとの第3戦（1日）も4-2で制し、この日の勝利で開幕から4戦全勝。11月の2試合を残して2位デンマークと勝ち点6差とし、2位以内を確定して早々に準々決勝進出を決めた。C・ロナウド不在でも結果を出している状況だが、11月の次回招集に向けて自らの判断に委ねられたバロンドール（世界最優秀選手）5度受賞のスーパースターがどうのような判断を下すか、注目される。