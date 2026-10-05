ボクシングの元ＷＢＣ世界フライ級王者・内藤大助氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内藤大助のチャレンジします！」で注目された一戦を改めて取り上げた。

９月２７日に行われたＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで挑戦者・那須川天心（帝拳）が王者・井上拓真（大橋）に０-３で判定負けし、王座奪取に失敗。昨年１０月の王座決定戦に続いて連敗を喫した。

内藤氏は、視聴者から寄せられたコメントに回答。天心は前回対戦から変わったとの指摘に対して「天心選手の中では、前回と違う攻撃、ボクシングをしたと思ってる部分もあると思うんですけど。全体を見て、変わってないよ。変わるって大変なのよ。もっともっと違うことをやっていないと。あれぐらいでは変わったとは思えなかった。現に、ほぼほぼダウン以外は（ポイントは）取られてる」と断言した。

その上で「（再戦が）ちょっと早かったですね。期間が短かったと思います。再戦が決まった時も〝ああ、もうやるんだ〟と思いましたもん。ただ、また同じ井上選手に立ち向かうというところは本当に格好いいと思っています」と付け加えた。

また、天心が挑戦者らしい戦いができなかったとの指摘ついても回答。「できないんですよ、天心選手。キャリア、浅いからね。浅いよ、まだ。今の天心選手はできないんです。キャリアもあるし、させないチャンピオンがいた」と分析した。